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Uğuz: Hedefimiz Karate sporunda altın madalyalarla anılmak

Türkiye Karate Federasyonu'nun iddialı başkan adaylarından Av. Dr. Aslan Abid Uğuz, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı değerlendirdi.

17 Ağustos 2021 Salı 16:57
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Uğuz: Hedefimiz Karate sporunda altın madalyalarla anılmak

HABER: DİNÇER KARACALAR

Olimpiyat oyunlarının ardından genel anlamda ve aynı zamanda da karate özelinde sporcularımızın başarı durumunu değerlendirmesi için görüşlerini sorduğumuz Türkiye Karate Federasyonu'nun en iddialı başkan adaylarından Av. Dr. Aslan Abid Uğuz şunları söyledi:

Her sporcu ve teknik adamın hayalinde olimpiyatlarda yarışmak vardır. Yani olimpiyat oyunlarında yarışmış olmak da aslında sporcu ve antrenörler için bir nevi sanal madalyadır. Dolayısıyla öncelikle olimpiyat oyunlarında yarışmış her sporcumuzu bu başarısı için kutlarım. Ülke çapında aldığımız 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalya ile şu ana kadarki en fazla sayıda madalyayı almış olmamız bir nebze olsun gelecek için ümit verici olsa da tabii ki mevcut yerimiz hayal ettiğimiz yer değil. Okçuluk ve boks gibi daha önce altın madalya almadığımız dallarda altın madalya almamız özellikle bu iki spor dalında çıtayı çok yükseğe taşıdı.

BEKLENEN ALTIN MADALYANIN GELMEMESİ KARATE CAMİASINI ÜZDÜ

Karate dalında ise beklenen altın madalyanın gelmemesi tüm camiamızı üzdü. İlk defa Karate Sporunun Olimpiyatlarda yer alması sebebiyle başta gümüş madalyalı sporcumuz Eray Şamdan olmak üzere tüm sporcularımız spor tarihinde hak ettikleri yeri alacaklardır. Bu sporcuların başarısından dolayı Milli Takım Teknik Heyetini kutladığımız gibi başarının bence asıl kahramanı madalyalı sporcuları yetiştiren kulüp antrenörlerini de tebrik etmemiz gerekiyor. Maalesef ki mevcut sistemde sporcuların asıl antrenörleri, Federasyon'un verdiği özel ödüllerden pay alamıyor. Allah'ın izni, Karate camiasının teveccühü ile göreve geldiğimizde bu adaletsiz durumu düzeltmek ilk yapacağımız işler arasında yer alıyor.

HEDEFİMİZ KARATE SPORUNDA ALTIN MADALYALARLA ANILMAK

Tarih daima şampiyonları hatırlar, bu sebeple de Olimpiyatlarla ilgili ilk hedefimiz Karate Sporunun 2024 olimpiyatlarında olması için çalışmalarda etkin rol oynamak ve aynı zamanda katılacağımız ilk olimpiyat oyunlarından her dalda altın madalya almaktır. Görev anlayışımız iyi olanı çok iyi, çok iyi olanı mükemmel yapmak mükemmel bir şey varsa da onu korumaktır. Bu bağlamda alınan madalyaların kıymetinin bilinciyle çok iyi ve mükemmel için çalışacağımızı spor kamuoyuna saygıyla arz etmek isterim.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Karate FederasyonuAv. Dr. Aslan Abid UğuzTokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
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