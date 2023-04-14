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UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final ilk maçları tamamlandı

14 Nisan 2023 Cuma 02:15
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UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final ilk maçları tamamlandı
Ankara

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının çeyrek final etabında, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmada, Juventus, konuk ettiği Sporting Lizbon'u 73. dakikada Federico Gatti'nin golüyle 1-0 yendi.

Öte yandan, Juventus'un Polonyalı kalecisi Wojciech Szczesny, nefes almakta yaşadığı zorluk nedeniyle karşılaşmayı gözyaşları içinde terk ederken, yerini 44. dakikada Mattia Perin'e bıraktı. Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, Szczesny'nin sağlık durumunun sağlık ekibi tarafından yapılan ilk incelemeye göre iyi olduğu, detaylı kontroller için hastaneye kaldırılacağı belirtildi.

Son 16 turunda Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla ise Manchester United deplasmanında son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. İngiltere temsilcisinin golleri, 14. ve 21. dakikalarda Marcel Sabitzer'den geldi. İspanya ekibi ise 84. dakikada Jesus Navas ve 90+2. dakikada Harry Maguire (kendi kalesine) ile ağları sarstı.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler, 20 Nisan'daki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Sonuçlar şöyle:

Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya): 1-0

Manchester United (İngiltere)-Sevilla (İspanya): 2-2

Juventus (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz): 1-0

Bayer Leverkusen (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 1-1

AA

Anahtar Kelimeler:
UEFAAvrupaLigiÇeyrekFinalJuventusvLizbonHalilUmutMeler
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