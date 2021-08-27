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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray; Lazio, Lokomotif Moskova ve Olimpik Marsilya ile E Grubu'nda yer aldı. Fenerbahçe ise D grubunda; Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile eşleşti.

27 Ağustos 2021 Cuma 16:02
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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-22 sezonu grup kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan törene, gruplara kalma başarısı gösteren takımların yöneticileri katıldı. Koronavirüs pandemisi dolayısıyla uygulanan seyahat kısıtlamalarından dolayı birçok takımın yöneticisi ise kura çekiminde yer almadı. Gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında 32 takım, 8 farklı gruba dağıldı. Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunda oluşan gruplar şu şekilde;

A Grubu: Olimpik Lyon, Rangers, Sparta Prag, Brondby

B Grubu: Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad, Sturm Graz

C Grubu: Napoli, Leicester City, Spartak Moskova, Legia Varşova

D Grubu: Olimpiakos, Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Antwerp

E Grubu: Lazio, Lokomotif Moskova, Olimpik Marsilya, Galatasaray

F Grubu: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets, Midtjylland

G Grubu: Bayer Leverkusen, Celtic,  Real Betis, Ferencvaros

H Grubu: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham, Rapid Wien


AVRUPA LİGİ STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon öncesi gruplardan kalifiye olma konusunda statü değişikliğine gidildi. Getirilen yeni kurala göre, grup 1'incileri direkt olarak son 16 turuna yükselme başarısı gösterirken, Avrupa Ligi'nde gruplarını 2'nci sırada bitiren 8 takım, Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3'üncü sırada bitiren 8 takım ile son 16 turuna kalabilmek için play-off maçları oynayacak. Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak olan Play-Off maçları, 17-24 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. 

GRUPLARDA İLK KARŞILAŞMALAR 16 EYLÜL'DE

UEFA Avrupa Ligi'nde grup karşılaşmaları, 16 Eylül'de oynanacak mücadeleler ile başlayacak. Grup mücadeleleri ise 9 Aralık tarihinde oynanacak maçlar ise sona erecek.

İSPANYA, FİNAL MÜCADELESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu final mücadelesi, İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. 18 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan final mücadelesini kazanan takım, organizasyonun yeni şampiyonu olarak kupayı müzesine götürecek.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GEÇTİĞİMİZ YILIN OYUNCUSU GERARD MORENO

UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile Villarreal'ın kupayı müzeye götürmesinde büyük pay sahibi olan İspanyol oyuncu Gerard Moreno, organizasyonda 2020-2021 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi. Çıktığı 12 maçta 7 gol atma başarısı gösteren Moreno, oylamada Manchester United forması giyen Bruno Fernandes ve Edinson Cavani'nin önünde yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGalatasarayUEFA Avrupa Ligi
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