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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi.

22 Şubat 2019 Cuma 15:45
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

İSTANBUL - Kurada aynı ülkeden takımların eşleşmesine izin verilirken, bu turda ilk maçlar 7 Mart'ta, rövanşları ise 14 Mart'ta oynanacak.

Çeyrek finallerin 11 ve 18 Nisan, yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın

başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

AVRUPA LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ ŞÖYLE:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Benfica (Portekiz)

Zenit (Rusya) - Villarreal (İspanya)

Arsenal (İngiltere) - Rennes (Fransa)

Chelsea (İngiltere) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Inter (İtalya)

Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya)

Valencia (İspanya) - Krasnodar (Rusya)

Sevilla (İspanya) - Slavia Prag (Çekya)

DHA

Son Güncelleme: 22.02.2019 15:47
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi
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