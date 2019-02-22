UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

İSTANBUL - Kurada aynı ülkeden takımların eşleşmesine izin verilirken, bu turda ilk maçlar 7 Mart'ta, rövanşları ise 14 Mart'ta oynanacak.



Çeyrek finallerin 11 ve 18 Nisan, yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın



başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.



AVRUPA LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ ŞÖYLE:



Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Benfica (Portekiz)



Zenit (Rusya) - Villarreal (İspanya)



Arsenal (İngiltere) - Rennes (Fransa)



Chelsea (İngiltere) - Dinamo Kiev (Ukrayna)



Eintracht Frankfurt (Almanya) - Inter (İtalya)



Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya)



Valencia (İspanya) - Krasnodar (Rusya)



Sevilla (İspanya) - Slavia Prag (Çekya)