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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

Maçlarına evinde çıkacak Türk takımlarından Medipol Başakşehir, Belçika temsilcisi Gent ile yarın, Demir Grup Sivasspor ise İtalya temsilcisi Fiorentina ile 16 Mart Perşembe günü karşılaşacak.

14 Mart 2023 Salı 10:14
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
Ankara

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş ayağı, yarın tek maçla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının son 16 turu rövanşında yarın Medipol Başakşehir, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Belçika temsilcisi Gent'i konuk edecek.

Turnuvada, diğer 7 karşılaşma ise 16 Mart Perşembe günü oynanacak. İlk karşılaşmada İtalya temsilcisi Fiorentina'ya deplasmanda 1-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor, bu kez rakibini evinde ağırlayacak.

Son 16 turunu geçerek çeyrek finale kalan takımların rakipleri, 17 Mart Cuma günü düzenlenecek kura töreninde belli olacak.

Son 16 turu rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Yarın:

20.00 Medipol Başakşehir- Gent (Belçika) (1-1)

16 Mart Perşembe:

20.45 Demir Grup Sivasspor-Fiorentina (İtalya) (0-1)

20.45 Djurgarden (İsveç)-Lech Poznan (Polonya) (0-2)

20.45 Slovan Bratislava (Slovakya)- Basel (İsviçre) (2-2)

23.00 West Ham United (İngiltere)-AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi) (2-0)

23.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Lazio (İtalya) (2-1)

23.00 Nice (Fransa)- Sheriff (Moldova) (1-0)

23.00 Villarreal (İspanya)-Anderlecht (Belçika) (1-1)

AA

Son Güncelleme: 14.03.2023 10:16
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Konferans Ligiçeyrek Finalistler
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