U18 Basketbol Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

1.PERİYOT: 14-22

İLK YARI: 31-36

3.PERİYOT: 39-51

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan finali; FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile İzmir milletvekilleri de izledi. 5 bin kişilik salonu Türkiye'nin şampiyonadaki her maçında olduğu gibi tıklım tıklım dolduran İzmirliler takımımıza büyük destek verirken, yüzlerce seyirci de dışarıda kaldı. İzmirliler, millileri, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratlarıyla uğurladı. U18 erkekler kategorisinde 2013 ve 2014'te Avrupa şampiyonu, 2004, 2005, 2015 ve 2019'da ikinci, 2009 ve 2011'de üçüncü olan Türkiye bu sonuçla beşinci kez ikinciliği elde etti. Türkiye, şampiyonada B Grubu'nda birlikte yer aldığı İspanya'ya grupta da 64-56 yenilip organizasyondaki tek yenilgisini almıştı. Şampiyonanın üçüncülük maçında ise finalden önce aynı salonda Sırbistan, Slovenya'yı 70-67 mağlup etti.

Finalin başında İspanya'dan Villar'ın üst üste basketlerine millilerimiz Samet ve Tan'la yanıt verdi. Pota altında etkili olan rakip, 15-7'yle ilk periyotta 8 sayılık üstünlüğü yakaladı. Periyodun bitimine 3 dakika kala Villar'ın basketiyle fark 11 sayıya çıksa da bu oyuncuya Eray anında üçlükle yanıt verdi. Kenan ve Samet'in pota altından sayılarıyla farkı 4'e indiren ay-yıldızlılar oyuna yeniden ortak oldu. İlk 10 dakika Almansa'nın basketiyle 22-14 İspanya lehine sonuçlandı. İkinci periyoda Samet ve Eray'ın sayılarıyla başlayan Türkiye, Özgür'ün turnikesiyle farkı 3'e düşürdü. İspanya, millilerimizin bu dakikadan sonra uzun süre skor bulamamasından yararlanıp Cebrian, Pinedo, Moreno ve Garcia'yla farkı ilk kez 12'ye çıkardı. Hamza'nın üçlüğü salonu yeniden ateşledi. Devre 36-31 İspanya üstünlüğüyle bitti. Üçüncü periyotta millilerimiz 7 dakika boyunca yalnız 2 sayı bulunca fark tekrar 12'ye çıktı. Bu periyotta millilerimizin toplam 8 sayısına İspanya 15 sayıyla karşılık verince dördüncü periyot 51-39 başladı. Son periyotta Özgür ve Berke'nin sayıları ve iyi savunmayla son 3 dakikaya girilirken fark 5'e düştü. Almansa ve Villar'la kritik anlarda sayılar bulan İspanya, finalden 68-61 galibiyetle ayrılıp şampiyonluğa ulaştı.

BAKAN KASAPOĞLU’NDAN 18 YAŞ ALTI BASKETBOL ERKEK MİLLİ TAKIMINA TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkemizde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda, İspanya’ya finalde yenilerek Avrupa İkincisi olan 18 Yaş Altı Basketbol Erkek Milli Takımını tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin ev sahipliğinde İzmir’de düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda İspanya’ya finalde mağlup olarak Avrupa İkincisi olan 18 Yaş Altı Basketbol Erkek Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. Seyircimizin muhteşem desteği ile büyük bir başarı elde eden genç sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.”