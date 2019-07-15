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Tyler Boyd, Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Tyler Boyd'u kadrosuna kattı.

Tyler Boyd, Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Tyler Boyd'u kadrosuna kattı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:34
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Tyler Boyd, Beşiktaş'ta

İSTANBUL (DHA) 

Beşiktaş, Vitoria Guimaraes'in kanat oyuncusu Tyler Boyd'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bonservisi Vitoria Guimaraes'te bulunan ABD'li oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti. 

Geçen sezonun devre arasında Portekiz ekibinden Ankaragücü'ne kiralık olarak katılan Tyler Boyd, Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 6 gol ve 4 asistlik performansıyla öne çıkmayı başarmıştı.

Tyler Boyd, Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki ilk transferi oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tyler BoydBeşiktaş
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