Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Türkoğlu: En sağlıklı kararı vermek için çalışıyoruz
Türkoğlu: En sağlıklı kararı vermek...
Kağıthane'de sokak hayvanları unutulmadı
Kağıthane'de sokak hayvanları unutulmadı
Esenyurt'ta açık olan kahvehane sahibine ceza kesildi
Esenyurt'ta açık olan kahvehane sahibine...
Geçişleri engellemek için jandarma önlemi
Geçişleri engellemek için jandarma önlemi
Ressam Meriç hayatını kaybetti
Ressam Meriç hayatını kaybetti
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkoğlu: En sağlıklı kararı vermek için çalışıyoruz

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen basketbol liglerinin durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, "Çalıştığımız birkaç senaryo var. Bunları kulüplerimizle de paylaşacağız ve geri dönüş alacağız. En sağlıklı kararı vereceğimize kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

04 Nisan 2020 Cumartesi 16:26
0 Okunma
Türkoğlu: En sağlıklı kararı vermek için çalışıyoruz

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Tivibu ve TRT Spor’un yayınına bağlanarak gündemle ilgili açıklamalarda buldu. Türkoğlu, kimsenin alışık olmadığı ve çok tuhaf bir süreçten geçtiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Tüm dünyanın cevabını bulamadığı süreci biz de yakından takip ediyoruz. Sayın Bakanımız ile görüşmemizde kendisine de durumlar anlattık. Bazı şeyler sadece bizlerle bağlantılı değil. Önemli olan bir an önce herkesin sağlığına kavuşması. Federasyon olarak bütün çalışmaları yapıyoruz. Çalıştığımız birkaç senaryo var. Bunları kulüplerimizle de paylaşacağız ve geri dönüş alacağız. En sağlıklı kararı vereceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Kolay bir süreç olmayacak. Ne kadar devam edeceğini de kimse bilmiyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TbfHidayet TürkoğluBasketbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kampanyaya bir destek de Abdurrahim Albayrak’tan
Kampanyaya bir destek de Abdurrahim Albayrak’tan
TFF, liglerin ne zaman başlayacağını açıkladı
TFF, liglerin ne zaman başlayacağını açıkladı
Infantino: Hiçbir maç insan hayatından önemli değil
Infantino: Hiçbir maç insan hayatından önemli değil
MKE Ankaragücü'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
MKE Ankaragücü'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Bülent Uygun: Millet olarak bu maçı kazanacağız
Bülent Uygun: Millet olarak bu maçı kazanacağız
UEFA sezonların tamamlanmasını istiyor
UEFA sezonların tamamlanmasını istiyor
GENÇLİK VE SPOR İSTANBUL İL BAŞKANI ADEM KÖSE
GENÇLİK VE SPOR İSTANBUL İL BAŞKANI ADEM KÖSE
Türk futbolu Koronavirüs salgınındaki ilk kaybını verdi
Türk futbolu Koronavirüs salgınındaki ilk kaybını verdi
Trabzonspor’da Ndiaye ameliyat oldu
Trabzonspor’da Ndiaye ameliyat oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı