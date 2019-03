Türkiye’nin en büyük spor vadisi Esenler'de yapılıyor

İSTANBUL - Esenler Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte spora ve sporcuya yapılan yatırımlara bir yenisini daha ekliyor. Projeleri hazırlanan Spor Külliyesi ve Spor Vadisi'nin hizmete girmesiyle birlikte Esenler spor merkezine dönüşecek. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler’de spora bakışlarında 3 temel perspektif ortaya koyduklarını kaydetti. Başkan Mehmet Tevfik Göksu, “7’den 70’e herkesin sporla ilgisi olabileceği ve herkesin spor yapabileceğini toplumla paylaşmamız ve bunu toplumla birlikte yapıyor olmamız. Sadece genç grupları değil herkesi içine alacak sokak basket grupları kurmak istiyoruz. Biz biliyoruz ki gerçekten sporla, spora ilişkin toplumun zihninde özel bir yer ayırabilirsek, kentin geleceğine çok önemli bir katkı sunmuş oluruz. Spor altyapısı oluşturmaya çalışıyoruz. Belediye meclisinden karar alarak, yaklaşık 10 yıldır uyguladığımız bir şey var: Esenler’de sporla ilgili başarı elde eden her sporcuyu biz ödüllendiriyoruz. Bu ödüllendirmeden sonra çok ciddi şampiyonlar çıktı. Bunları ödüllendirmeye devam ediyoruz. Arzu ediyoruz ki bir genç okul ve normal hayatı dışında bir iş yapmak istiyorsa, mutlaka kendisine spor yapabileceği bir alan bulsun. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile beraber, Allah nasip ederse inşallah Esenler’deki tüm gençlerin yetenek testlerini yaparak, kendilerini geliştirmeleri için üzerimize düşen ne ise yaparak gençlerimizi geleceğe hazırlamak istiyoruz. Çok yakında başlayacak ‘Genç Yetenek Esenler’ projemizle de yaklaşık 150 bin gencimiz yetenek testinden geçirilecek” diye konuştu.



“YAKLAŞIK 1.5 MİLYON METREKARE ALAN AÇIYORUZ”



Esenler’in İstanbul’da sıkışıklığını aşmaya çalışan bir ilçe olduğuna dikkat çeken başkan Göksu, “Esenler’in toplam nüfusunun yaşadığı alan 7.4 milyon metrekare bir alan. Şimdi biz bu alana yeni bir alan ilave edildi. Bu yeni alanla beraber sıkışıklığını aşmış olacak. Yaklaşık 1.5 milyon metrekare alan açıyoruz. 16 bin 500 konutu transfer ediyoruz. Bu transfer gerçekleştiğinde, bu alanın büyük bir bölümü boş kalacak. Spor alanı, kültür alanı olarak kalacağı için bizzat halkın evden çıkınca direkt spor yapabileceği özel mekanlar üretilecek” şeklinde konuştu.





“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SPOR VADİLERİNDEN BİRİNİ YAPIYORUZ”



Türkiye’nin en büyük spor vadilerinden bir tanesini yaptıklarını söyleyen başkan Göksu, “280 bin metrekare alan üzerinde 16 futbol sahası, spor liseli, sporcu hastanesi, kamp alanları, sporun her türlü çeşitleriyle beraber içinde yer aldığı bir spor vadisi. Ayrıca çok yakında başlayacak olan millet bahçemizin içinde binicilik, okçuluk, basket sahalarıyla ilgili özel bir altyapı çalışması yapıyoruz. Bunların çalışmaları tamamlanmış, start verecek noktaya geldik. Bu spor vadisinde herkesin kendisini bulabileceği, herkesin kendi branşı ile ilgili spor yapabileceği bütün alanlar var; Stadyum var, havuzlarımız var, futbol sahalarımız var, amatör kulüpler için antrenman sahaları var. Bir taraftan amatör kulüplerimize, bir taraftan profesyonel kulüplerimize hizmet edecek, bir taraftan da uzak doğu sporlarıyla ilgili eğitim alınabilecek tesisleri spor vadisi içinde barındıracağız. Hayata geçtiğinde Türkiye’nin en büyük vadilerinden bir tanesi ve en çok da spor yapılan vadilerinden biri olacaktır. Şu an projeler çiziliyor. Öyle zannediyorum ki 2021-2022’de bütün tesisler bitmiş olur” dedi.



“BİZİ SÜPER LİG’DE DUYACAKSINIZ”



3’üncü Lig 2’nci Grup’ta mücadele eden Esenler Erokspor hakkında da açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “3’üncü Lig’de, ikinci sırada yer alıyoruz. Bu sene inşallah şampiyon olacağız inşallah. 2’nci lig, ardından da Süper Lig olmak üzere hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Erokspor’un adını Esenler Erokspor olarak değiştirmesi, Esenler’in kulübü olması ve 3’üncü Lig’de oynaması, Esenler’e farklı bir ruh kattı, heyecan kattı. Sporda en önemli şeylerden birisi taraftardır. Genç bir nüfusa sahibiz ve hızlı şekilde Esenler Erokspor iyi bir taraftar kitlesine sahip oldu. Her yıl bir ‘level’ atlayarak üst sıralara çıkacağız ve bizi Süper Lig’de duyacaksınız” ifadelerini kullandı.



Kemer Mahallesi'nde, mevcut TEİAŞ Trafo Merkezi'nin bulunduğu toplam 280 bin metrekarelik alanda açılacak Spor Külliyesi'nde; futbol takımlarının antrenmanlarını yapabilecekleri 13 adet futbol sahası, futbol antrenmanlarında önemli bir yeri olan kumda çalışma için kaleci kum havuzu, 5 bin 339 seyirci kapasiteli Esenler Stadyumu, Esenler Spor Merkezi, spor ve fitness salonu, kamp eğitim merkezi, spor lisesi, otel, yurt, cami, çocuk/genç spor etkinlik ve oyun alanları, yeşillikler içinde yürüyüş ve dinlenme alanları ve 278 araçlık otopark yer alacak. Ayrıca Spor Külliyesi içinde açılacak meydan, prestijli bir karşılama mekânı ve özel günlerde toplanılabilecek yemyeşil bir açık alan olacak.



SPOR VADİSİ



Askeri alanda kurulacak 33 bin metrekarelik Spor Vadisi de spor kulüplerinin vazgeçilmezi olması bekleniyor. İdari birimlerin yer alacağı alanda, uluslararası standartlara uygun iki adet futbol sahası ile birlikte; sporcu sağlık merkezi, fitness salonu, spa alanı, soyunma odaları, konferans salonu, spor müzesi, sporcu ve teknik ekip yatakhanesi, yemekhane, eğlenme ve dinlenme alanları ve otoparkı ile tam donanımlı hizmet verecek.