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"Türkiye'yi seviyorum"

Suriye asıllı Alman vatandaşı Mahmut Ömer Manuel Charr'ın doping yaptığı iddiasıyla müsabakalardan altı ay men cezası iptal edildi.

"Türkiye'yi seviyorum"

Suriye asıllı Alman vatandaşı Mahmut Ömer Manuel Charr'ın doping yaptığı iddiasıyla müsabakalardan altı ay men cezası iptal edildi.

29 Ocak 2019 Salı 11:20
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"Türkiye'yi seviyorum"

KÖLN - Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Mahmut Ömer Charr unvanını korumak için ilki mart ayında iki müsabakaya çıkacağını, ardından dünya şampiyonu IBF ve WBA kemerlerinin sahibi dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua ile İstanbul Atatürk stadyumunda "80 bin Osmanlı torununun" desteğiyle maç yapmak istediğini ifade etti. 

Köln'de yaptığı antrenman öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan ünlü boksör Charr şunları söyledi: 

"Bildiğiniz gibi geçen yıl 9'uncu ayın 29'unda maçım vardı. Maalesef maç doping yaptığım gerekçesiyle durduruldu. Ve elhamdülillah doping testinin B provasında bir işlem hatası olduğu ortaya çıktı. Ben ve takımım hiç bir zaman böyle bir şey kullanmadığımdan emindik. Aslında önemli olanda buydu. Biz çok araştırdık. İngiltere'deki avukatım da gece gündüz çok çaba sarf etti. Sonunda suçsuz olduğumuz ispatlandı. 23 Mart 2019'da Dünya Boks Federasyonun (WBA) düzenlediği final maçında unvanımı koruyacağım. Maçtan sonra Türkiye'ye gidip amcamı (Recep Tayyip Erdoğan) ziyaret edeceğim ve ardından Türkiye'nin yaptığı insani yardımlarından dolayı, Suriyeli mültecilere halen yapmaya devam ettiği yardımlarından dolayı her şey için teşekkür edeceğim."

Kendisini pek çok Türk hayranının sosyal medyada tebrik ettiğini belirten sporcu, hayranlarından kendisi için dua edilmesini rica etti. 

Önünde iki maçı olduğunu belirten Charr, bu maçları aldıktan sonra da  unvanını korumak için, IBF ve WBA kemerlerinin sahibi Anthony Joshua ile İstanbul Atatürk stadyumunda "80 bin Osmanlı torununun" desteğiyle maçı kazanıp kendimi ispatlayacağım" dedi.

Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Charr, "İnşallah 2019 yılında Suriye'de barış olur. Türkiye'deki Suriyeliler evlerine döner. Böylelikle Türkiye Suriyelilerin evlerine dönmesiyle birazcık daha nefes alır" ifadelerini kullandı.

Mahmut Ömer Manuel Charr,  Almanya'nın Oberhausen şehrindeki König Pilsener Arena'da karşılaştığı Rus boksör Alexander Ustinovu yenerek (WBA) ilk kez dünya şampiyonu olmuştu. Charr geçtiğimiz yıl Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyib Erdoğanı ziyaret edip kazandığı kemeri de kendisine hediye etmişti.

Öte yandan Mahmut Manuel Charr Türkçe olarak, "Türkiye seni seviyorum" mesajı yolladı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Charr
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