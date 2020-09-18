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Türkiye ve İngiliz Boks Milli takımları, birlikte ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi

Türkiye ve İngiltere Boks Milli takımları, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi Çankırı'da kampa çalışmalarını sürdürüyor. Milli takımlar, birlikte ilk antrenmanlarını Çankırı Orhan Saka Kapalı Spor Salonu'nda teknik ve taktik ağırlıklı olmak üzere gerçekleştirdi.

18 Eylül 2020 Cuma 10:36
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Türkiye ve İngiliz Boks Milli takımları, birlikte ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi

Türkiye Boks Milli Takım Başantrenörü Seyfullah Dumlupınar gazetecilere yaptığı açıklamada, her iki ülkenin de başarıyla mücadele ettiğini söyledi. Başantrenör Dumlupınar, kampın güzel geçtiğini belirterek, "Şu anda olimpiyatlar için eğitim kampımız devam ediyor. İngiltere milli takım misafir ettik. İnşallah verimli geçeceğini düşünüyorum. Çünkü İngiliz takımı çok iyi takım, çok da kalabalık bir kadroyla geldiler. Şu anda antrenmanları beraber yapıyoruz. Bugün ilk çalışmamız teknik taktik ağırlıklı bir antrenman" dedi.

Türkiye ve İngiliz sporcuların ilerleyen günlerde antrenman maçı yapacağını da aktaran Dumlupınar, "20-22 Eylül tarihinde İngiliz takımıyla birlikte bir antrenman maçı yapmayı düşünüyoruz. Programımıza onu koyduk, zaten o amaçla onları misafir ettik. Onlar da Türk Milli takımını İngiltere’de performanslı gördüğünden dolayı bu kampı yapmak istediklerini söylediler. Ayrıca onore etti bu durum bizi. Biz gücümüzün farkındayız" şeklinde konuştu.

Her iki ülkeden 16'şar sporcu olmak üzere toplamda 45 kişi, 26 Eylül tarihine kadar Çankırı'da kamp çalışmalarını sürdürecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeİngiltereBoks Milli TakımıAntrenman
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