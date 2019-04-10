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Türkiye Trial Şampiyonası 2'nci yarışı Bursa'da

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED)'in toplam 5 ayaktan oluşan Türkiye Trial Şampiyonası 2'nci yarışı Bursa'da gerçekleştirilecek. 4 - 5 Mayıs tarihlerinde Nilüfer Fadıllı Yamaç Paraşüt Pisti Tesisleri'nde Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) tarafından gerçekleştirilecek olan yarışın kayıtları 22 Nisan tarihinde başlıyor.

Türkiye Trial Şampiyonası 2'nci yarışı Bursa'da

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED)'in toplam 5 ayaktan oluşan Türkiye Trial Şampiyonası 2'nci yarışı Bursa'da gerçekleştirilecek. 4 - 5 Mayıs tarihlerinde Nilüfer Fadıllı Yamaç Paraşüt Pisti Tesisleri'nde Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) tarafından gerçekleştirilecek olan yarışın kayıtları 22 Nisan tarihinde başlıyor.

10 Nisan 2019 Çarşamba 15:33
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Türkiye Trial Şampiyonası 2'nci yarışı Bursa'da

BURSA - BASK Kulüp Başkanı Dr. Ömer Burç, Türkiye 2019 Trial Şampiyonası 2'nci Ayak yarışının bu sene tekrardan Bursa'da düzenlenmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Başkan Ömer Burç, yarışa katılacak ekiplerin 22 Nisan tarihinden itibaren kayıt yaptırabileceğini açıkladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda ekibin katılımı beklenen yarışta; 4x4 Offroad araçları, zorlu parkurlarda takımlar halinde yarışacak. Türkiye Trial Şampiyonası'nda takımlar 2'şer araç ve 4'er sürücüden oluşuyor.

Yarış direktörü Ertan Uçar ise bu sene hem yarışacak takımları, hem de seyircileri güzel sürprizlerin beklediğini belirtti. 4 Mayıs saat 14:30'da ilk takıma start vermeyi planladıklarını belirten Uçar, 5 Mayıs saat 18:30'da yapılacak ödül töreniyle yarışın son bulacağını söyledi. 4 Mayıs'ta ayrıca 'Yaza Merhaba Kampı" adı altında tüm doğaseverlerin yarış alanında toplanarak gece gerçekleştirilecek konser ve kamp etkinliğine katılacaklarını vurgulayan Uçar, tüm Bursa halkının yarış ve kamp etkinliğine davetli olduğunu belirtti. Yarışan ekipleri nasıl bir parkurun beklediği sorulduğunda direktör Uçar, "Sürpriz bozulmasın" diyerek heyecanlı ve seyir keyfi yüksek bir yarışın sinyallerini verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Trial ŞampiyonasıTürkiye Otomobil Sporları Federasyonu
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