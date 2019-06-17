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Türkiye Tenis Ligi başladı

İki aşamadan oluşan Türkiye Tenis Ligi bugün grup maçlarıyla 5 bölgede başladı. Toplam 66 takımın yer aldığı ligde 416 sporcu mücadele verecek. Akdeniz, Ege, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu gruplarında maçlar sonucunda finallere katılmaya hak kazanan 14 takım ve Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) belirleyeceği 2 takımla birlikte toplamda 16 takım finallerde yer alacak.

Türkiye Tenis Ligi başladı

İki aşamadan oluşan Türkiye Tenis Ligi bugün grup maçlarıyla 5 bölgede başladı. Toplam 66 takımın yer aldığı ligde 416 sporcu mücadele verecek. Akdeniz, Ege, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu gruplarında maçlar sonucunda finallere katılmaya hak kazanan 14 takım ve Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) belirleyeceği 2 takımla birlikte toplamda 16 takım finallerde yer alacak.

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:30
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Türkiye Tenis Ligi başladı

ANKARA - 

Türkiye Tenis Federasyonu'nun tenisi yurdun her köşesinde erişilebilir bir spor haline getirme hedefiyle organize ettiği Türkiye Tenis Ligi bugün grup maçlarıyla başladı. Katılım için sporcuların en az 13 yaşında olma zorunluluğunun olduğu ve üst yaş sınırının aranmadığı Türkiye Tenis Ligi'nde takımlarda en az 4, en fazla 8 sporcu yer alabilecek ve grup aşamasında takımlar final grubuna girebilmek için birbirleri ile 2 tek, 2 de çift maçı yapacak. Grup maçları sonucunda belirlenecek 14 takıma TTF'nin belirleyeceği 2 takımın da eklenmesi ile toplamda 16 takımlı final grubu son halini alacak.

Türkiye Tenis Ligi'nde kulüpler kadın ve erkek kategorilerinde iki farklı takımla mücadele edecek. Grup maçlarının yapılacağı iller ve kulüpler şu şekilde:

Akdeniz- Adana ATDSK, Ege- İzmir Kültürpark, Marmara- İstanbul TED Spor Klubü, İç Anadolu- Ankara Mogan Tenis, Karadeniz- Samsun Tenis Kulübü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu grup maçları ise Doğu Lig'i olarak her yıl yapıldığı tarihte yapılacak.

66 TAKIMDAN 416 SPORCU

66 takımdan 416 sporcunun ter dökeceği Türkiye Tenis Ligi'nin grupları ve takım listesi ise şöyle:

Ege Grubu: Alaçatı Tenis, Muğla Tenis Kulübü, Dalaman Tenis Kulübü, Fethiye Tenis Kayak, İzmir Yükseliş Spor, Karşıyaka Spor, Fethiye Tenis Akademi, Kültürpark Tenis.

Marmara Grubu: Balıkesir Tenis Kulübü, Enka Spor Kulübü, Gebze Tenis, Yeşilyurt Spor Kulübü, GD Tenis Spor Kulübü, Genç Tenis Akademisi, İstanbul Avcılık Atıcılık, İstanbul Tenis Eğitim, İstanbul Üniversitesi, Taç Spor, TED Spor Kulübü, Yalova Tenis Dağcılık, Yenigün Tenis Spor, Yeşilyurt Spor Kulübü, Yalova Genç.

İç Anadolu: Ankara Tenis Kulübü, Mogan Tenis, Keçiören Etlik Gençlik Spor, Tenis Klinik, Topspin Spor Kulübü, Vole Tenis Kulübü, Yenimahalle Tenis.

Karadeniz Grubu: Karadeniz Tenis Kulübü, Ordu Volkan Spor, Play Tenis Spor Kulübü, Samsun Tenis Kulübü.

Akdeniz Grubu: Adana Atlı Spor Kulübü, Adana Tenis Dağcılık, Kahramanmaraş Tenis Spor Kulübü, Mersin Tenis Yelken, Turgay Soysal Tenis, Mezitli Belediyespor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Tenis LigiTFF416 SporcuMücadele
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