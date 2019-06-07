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Türkiye Ragbi Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı

Türkiye Ragbi Milli Takımı 8-9 Haziran Belgrad’da oynayacağı Avrupa Conferance 1 müsabakası için son hazırlıklarını Samsun’un Çarşamba ilçesinde tamamladı.

Türkiye Ragbi Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı

Türkiye Ragbi Milli Takımı 8-9 Haziran Belgrad’da oynayacağı Avrupa Conferance 1 müsabakası için son hazırlıklarını Samsun’un Çarşamba ilçesinde tamamladı.

07 Haziran 2019 Cuma 12:00
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Türkiye Ragbi Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı

SAMSUN - Türkiye Büyük Erkekler 7’li Ragbi Milli Takımı 27 Mayıs-6 Haziran 2019 tarihleri arasında Samsun’un Çarşamba ilçesinde Olimpiyat Kalifikasyon Müsabakaları öncesi 8-9 Haziran tarihlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da oynayacağı Avrupa Conferance 1 müsabakası hazırlıklarını tamamladı. Ragbi Milli Takımı, bu müsabakada şampiyon olması durumunda 2020 Tokyo Olimpiyatları için kalifikasyon maçları oynamaya hak kazanacak.

Müsabaka öncesi Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Ragbi Milli Takımı'nın son antrenmanını izleyerek sporcularla bayramlaştı. Bayramlaşma sonrası konuşan Pazan, “Öncelikle milli takım kamplarımız için bize Çarşamba Spor Tesisleri'ni açarak her zaman destek olan Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan’a teşekkür ederim. Hedefimiz 8-9 Haziran’da Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da oynayacağımız Büyük Erkekler 7’li Ragbi Avrupa Conferance 1 müsabakasında şampiyon olup olimpiyat kalifikasyon müsabakaları için hak kazanarak olimpiyat yolunda hızla yürümek” dedi.

Milli Takım, 10 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Havalimanı'ndan Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a hareket edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ragbi Milli TakımıHazırlıklarSamsunÇarşamba Ilçesi
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