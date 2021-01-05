Türkiye'nin yeril ve milli otomobili TOGG Bursaspor'a sponsor olur mu?

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bunlar Bursaspor’un çoğu altyapıdan genç yıldızları, yanlarındaki rakamlar ise yaşları. Ali Akman 18,Kerem Şen 18,Batuhan Kör 19, Ozan İsmail Koç 19,Çağatay Yılmaz 20, İsmail Çokçalış 20, Burak Kapacak 21, Ataberk Dadakdeniz 21, Emirhan Aydoğan 23, Furkan Emre Ünver 23,Onur Atasayar 25. Ali ve Batuhan başta olmak üzere Türkiye’nin gündemine oturan futbolçular. Süper Lig’de oynayan Anadolu kulüplerinin futbolcularının bile konuşulmadığı spor programlarında isimlerinden söz ediliyor. Son yıllarda çoğu yabancı, milyonlarca lira ödenerek alınan ve şampiyon takımı TFF 1 Lig’e düşürmekle kalmayıp borç batağına iten, sonra da çekip giden anlı şanlı isimlerin enkazını kaldırıyorlar. Adeta Süper Lig’in kalitesini yansıtıyorlar futbolseverlere. Üstelik bunların hepsi bizim çocuklar! Ayrıca altyapıdan gelen çocuklarımız. Ülkemizde çok sık olarak ‘yerli ve milli’ kelimelerine her alanda fazlaca önem veriyoruz ve kullanıyoruz Yerli İHA, yerli SİHA’larımız gibi. “Türkiye’nin Otomobil”i projesi de bunlardan birisi. Ayrıca Bursa’da üretilecek biliyorsunuz ve Gemlik’te fabrika inşaatı devam ediyor. 25 bin kolonla sağlam bir temele oturtuldu dev tesisimiz. Adeta yeniden doğan Bursaspor gibi. TOGG’un üreteceği yerli otomobil gibi Yeşil Beyazlı futbolcularımız da ‘yerli ve milli’. Bu noktada benimde aklıma, TOGG’un Bursaspor ile birlikte ‘yerli ve milli’ bir anlaşma sponsor’luk yapa bileceğini düşündüm. İnşallah Bursaspor süper lige çıkar, bugün olduğu gibi tamamen yerli futbolculardan oluşan takımın giydiği yeşil beyaz formaların önünde ‘TOGG’ veya stadın en görünen yerinde ‘TOGG PARK’ yazar.!! .Ya da yerli otomobilin adı ‘TOGG’ değil de ne olacaksa o yazar. Sizce çok yakışmaz mı? Değerli Bursa halkı değerli okuyucularımız. Bir iki yıl içinde Bursa’dan dünyaya açılan ‘yerli ve milli’ bir başarı. UEFA Avrupa Ligi, hatta Şampiyonlar Ligi destanları. Kısacası Bursaspor’a ve genç futbolcularına sahip çıkma zamanı geldi de geciyorda. Bu, darboğaza düşen Türk futboluna da yeni bir örnek ve nefes olacaktır. Tabii ki öncelikle yapılması gereken, gençleri takımda tutmak ve alınacak bir iki yerli tecrübeli isimle Süper Lig’in kapısını aralamak. Bunun için de lobi ve para şart Federasyonda elimiz güçlü. Geriye iş dünyasını ve siyasi kanadı organize etmek kalıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın son maçlardaki heyecanı, bunu ne kadar istediğini zaten ortaya koyuyor. Sanayi kenti Bursa’da ekonomik olarak müthiş bir potansiyel var. Buna karşın sadece 9,3 milyon Euro’luk (son 3 haftada yaklaşık üçe katlandı, 3,8 milyon Euro’ydu) değeri ile harikalar yaratan şampiyon Bursaspor’un elektrik faturası ödeyecek parası yok. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde stadın elektrikleri kesilecekti. Nihat Özdemir, Mustafa Çağlar gibi isimler sorunu çözdü inşallah önümüzdeki günlerde transfer tahtası da açılacak, ama bu şekilde nereye kadar. Oysa Bursa çok zengin bir şehir. Dünya markası olma yolunda ilerleyen şirketleri var. Şehrin ihracatı 15 milyar dolar civarlarında yapılması gereken şey çok basit. Öncelikle 17 Organize Sanayi Bölgesi’nden bu takıma ciddi bir destek gelmeli. Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odası BTSO ve Bursa Ticaret Borsası da hemen elini taşın altına koymalı. Her iki odanın başında, bunun yolunu bulacak değerli isimler var. Yine Türkiye’nin TÜSİAD’dan sonraki ikinci Sanayici İşadamı Derneği (SİAD) olan BUSİAD başta olmak üzere tüm STK’lar artık bir şeyler yapmalı. Bursa’nın en değerli markası, milyonların sevdası şampiyon Bursaspor bunu hak etmiyor mu? Ve diyorum ki Haydi Bursa O sene bu sene olsun dilek ve temennilerimle…