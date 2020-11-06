Türkiye'nin gururu Emre: İzmir için yüzdüm

İZMİR - Daha önce Türkiye'ye birçok ilki yaşatan 23 yaşındaki sporcu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden International Swimming League'de 26 Ekim'de 25.50'lik derecesiyle kırdığı 50 metre kurbağalama kısa kulvar Avrupa rekorunu dün 25.29'la geliştirdi. Emre bu derecesiyle tarihin bu kulvarda en hızlı ikinci ismi olurken Cameron van der Burgh'un dünya rekoru olan 25.25'e 4 salise ile yaklaştı.



Fenerbahçe adına yüzmesine rağmen ailesi, kendisi ve antrenörleri İzmir'de yaşayan sporcu, 30 Ekim'de İzmir'de 114 vatandaşımızın ölümüne neden olan deprem haberini rekor kırdığı yarıştan 4 gün sonra Budapeşte'de aldı. Yarışma devam ettiği için aklı ve kalbi İzmir'de kalmasına rağmen havuza giren sporcu, dün yine 50 metre kurbağalamada 25.29'luk derecesiyle birinci olup 10 gün sonra kendi rekorunu kırarken, büyük acı yaşayan memleketini unutmadı. Havuza göğsünde kalbinin üzerine gelen yere "İzmir" yazan sporcu, yarıştan sonra kalp hareketi yapıp kentin acısını paylaştı. Emre, yarışın ardından sosyal medyada bu fotoğrafı yayınlayarak, bugüne kadar çektirdiği en anlamlı kare olduğunu belirtti.



"ELİM KOLUM BAĞLIYDI"



"Şehrim orada acı çekerken ben uzaklarda elim kolum bağlı oturmak zorunda kaldım ve moralimi yüksek tutmalıydım" diyen Emre Sakçı, "Elimden geldiğince deprem haberlerinden uzak durmaya çalıştım ama Ayda ve Elif'i görmezden gelemezdim. Onlar bize mucizeyi hatırlatan mucize çocuklar. Ayrıca İzmir'e yağan yardımları ve İzmirlilerin kenetlenmesini gördükçe bir kez daha dedim ki, 'İyi ki İzmirliyim'. Sonra ben de yapmam gereken işe konsantre oldum çünkü bu sefer farklıydı. Bu sefer İzmir'im için mücadele edecektim. Öyle de yaptım. Bu zor günlerde biraz bile moral olabildiysek ne mutlu bizlere. Şimdi daha iyilerini yapabilmek için çalışmaya devam. İzmir'in acısını paylaşan güzel ülkem ve desteklerini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.



İLKLER VE REKORLAR ONDAN



Henüz 23 yaşındaki Emre Sakçı ülkemize yüzme sporunda tarihi ilkleri yaşattı. Emre, 6 yaşında başladığı yüzmede daha önce 2015 yılında 50 metre kurbağalamada gençler kısa kulvar dünya rekorunu kıran ilk Türk yüzücü oldu. Çin'de 2018'de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda kurbağalamada final yüzerek ilki başaran Emre Sakçı, Ağustos 2019'da Türkiye Kulüplerarası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalama derecesiyle Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ederek kariyerinde ilk olimpiyat vizesini aldı. Emre, geçen yıl aralık ayında ise Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada aldığı madalyayla ülkemize tarihin ilk madalyasını getirip, erkeklerde Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye 19 yıl sonra madalya sevinci yaşattı.



