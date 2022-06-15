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Türkiye  - Litvanya: 2-0

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1’inci Grup’taki 4'üncü maçında Litvanya’yı Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı ve puanını 12’ye yükseltti. Liderliğini sürdüren milli takıma galibiyeti getiren golleri 37’nci dakikada Kaan Ayhan ve 54’üncü dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Ay-yıldızlı ekipte Cengiz Ünder, 80’inci dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

15 Haziran 2022 Çarşamba 00:07
Türkiye  - Litvanya: 2-0

7’nci dakikada ilk tehlikeli atağı A Milli Futbol Takımı gerçekleştirdi. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Cengiz’in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.

17’nci dakikada Halil’in pasını iyi kontrol eden Cengiz bir kez daha ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top az farkla üstten oyun alanını terk etti.

30’uncu dakikada Lasickas’tan aldığı topla ceza sahasına giren Milasius’un şutunda Litvanya sonuç alamadı.

36’nci dakikada Kerem’in sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Bartkus topu son anda kornere çeldi.

37’nci dakikada Milli Takım öne geçti. Cengiz’in ortaladığı topa Kaan kafayı vurdu. Kaleci Bartkus topu içeriden çıkardı, hakem topun tamamının çizgiyi geçtiğine hükmetti ve golü verdi: 1-0.

52’nci dakikada Türkiye penaltı kazandı. Ceza sahasına sokulan Cengiz, Armanavicius tarafından düşürüldü. Hakem önce devam kararı verdi. Ardından tavsiye üzerine pozisyonu VAR’dan izleyen Stephanie Frappart beyaz noktayı gösterdi.

54’üncü dakikada Hakan penaltı atışını gole çevirerek farkı ikiye çıkardı: 2-0.

70’inci dakikada Serdar’ın pasıyla buluşan Cengiz’in şutunda top kaleci Bartkus’ta kaldı.

80’inci dakikada Türkiye lehine ikinci kez penaltı kararı verildi. Ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Cengiz, Milasius tarafından düşürüldü. Cengiz’in kullandığı penaltıda kaleci Bartkus topu ayaklarıyla çeldi.

Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, milliler sahadan 2-0 galip ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol TakımıUEFA Uluslar C LigiFutbolTürkiyeLitvanya
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