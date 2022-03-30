Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.224,84
ALTIN
906,19
DOLAR
14,67
STERLİN
19,26
EURO
16,34
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alım ilanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim...
Amasya Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Amasya Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Orman Genel Müdürlüğü 1.500 Orman Muhafaza Memuru alıyor
Orman Genel Müdürlüğü 1.500...
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim...
Kapadokya Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak
Kapadokya Üniversitesi Araştırma ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkiye- İtalya: 2-3

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası şansını kaybeden  Türkiye, Kuzey Makedonya'ya 1-0 mağlup olarak aynı kaderi paylaşan son Avrupa şampiyonu İtalya ile Konya'da özel maçta karşı karşıya geldi.

30 Mart 2022 Çarşamba 08:15
Türkiye- İtalya: 2-3

A Milli Takım 4'üncü dakikada Cengiz Ünder'in golüyle öne geçti. 35'inci dakikada Cristante'nin golüyle beraberliği yakalayan İtalya, 38 ve 69'uncu dakikada Raspadori'nin golleriyle üstünlüğü ele geçirdi. Ay-yıldızlı ekip 83'üncü dakikada Serdar Dursun'un golüyle farkı 1'e indirse de bu gol mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Karşılaşma İtalya'nın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. 

4'üncü dakikada Türkiye öne geçti. Enes Ünal'ın pasıyla ceza sahasına giren Cengiz Ünder'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-0.

9'uncu dakikada sol kanattan gelişen İtalya atağında Birgahi ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Scamacca'nın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

35'inci dakikada skora denge geldi. Biraghi'nin serbest vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Cristante'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

38'inci dakikada İtalya öne geçti. Altay Bayındır'ın kısa düşen degajında Tonali orta sahada müdahale etti. Tonali'den seken topla ceza sahasına kadar giren Raspadori, takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-2.

45'inci dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Hakan Çalhanoğlu'nu şutunda kaleci Donnarumma meşin yuvarlağı kornere çeldi. 

Karşılaşmanın ilk yarısını İtalya 2-1 önde tamamladı. 

50'nci dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza yayı yakınından kullandığı serbest vuruşunda kaleci Donnarumma topu kornere tokatladı.

69'uncu dakikada İtalya farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Zaccagni ortasını yaptı. Biraghi'nin indirdiği top sonrasında altıpasın hemen önünde topu önünde bulan Raspadori, yaptığı sert vuruşla ağları havalandırdı: 1-3.

83'üncü dakikada Cengiz Ünder'in kullandığı kornerde Çağlar Söyüncü kafayla indirdi. Donnarumma'nın önünde topa ayak koyan Serdar Dursun, topu ağlara gönderdi: 2-3.

85'inci dakikada sağ kanattan gelişen Türkiye atağında Cengiz Ünder ortasını yaptı. Ceza sahasındaki Serdar Dursun'un kafa vuruşunda kaleci Donnarumma topu son anda kornere çeldi. 

Karşılaşma İtalya'nın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol TakımıTürkiyeİtalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'de Jin-ho Jo, A Takım'la çalıştı
Fenerbahçe'de Jin-ho Jo, A Takım'la çalıştı
Red Bull Neymar Jr.'s Five’da Türkiye Şampiyonu Atletico Trabzon oldu
Red Bull Neymar Jr.'s Five’da Türkiye Şampiyonu Atletico Trabzon oldu
Çukurova basketbol, gözünü EuroCup'a çevirdi
Çukurova basketbol, gözünü EuroCup'a çevirdi
Fenerbahçe salonda çalıştı
Fenerbahçe salonda çalıştı
Göztepe'de Sepil devir için masaya oturuyor
Göztepe'de Sepil devir için masaya oturuyor
Uşakspor berabere kaldı
Uşakspor berabere kaldı
Beşiktaş'ta Valerien Ismael için basın toplantısı düzenlendi
Beşiktaş'ta Valerien Ismael için basın toplantısı düzenlendi
Milli takım kariyerini sonlandıran Burak Yılmaz, kamptan ayrıldı
Milli takım kariyerini sonlandıran Burak Yılmaz, kamptan ayrıldı
Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Zafer inananlarındır
Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Zafer inananlarındır

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma