Türkiye- İtalya: 2-3

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası şansını kaybeden Türkiye, Kuzey Makedonya'ya 1-0 mağlup olarak aynı kaderi paylaşan son Avrupa şampiyonu İtalya ile Konya'da özel maçta karşı karşıya geldi.