Türkiye Golf Turu'nda 3'üncü ayak sürüyor

Gloria Golf Sahası'nda oynanan müsabakaların ikinci raundunun ardından erkekler gross'ta National AGGA sporcularından Taner Yamaç toplamda 147 (+3) gross skorla birinci, Serik BGA'dan Kadirhan Yener 154 (+10) gross skorla ikinci, yine National AGGA'dan Ertuğrul Gözegü 156 (+12) gross skorla üçüncü basamakta yer aldı.
Kadınlar gross'ta Kemer Golf Kulübü'nden Sude Bay toplamda 147 (+3) gross skorla birinci, National BGK'dan Petek Peker 148 (+4) gross skorla ikinci sırada bulunurken, İGGA'dan Irmak Koyuncu ile Antalya Bahçeşehir'den İrem Demir 161'er (+17) gross skorla üçüncülüğü paylaştı.
TGF Türkiye Golf Turu'nun 3'üncü ayak mücadelesinin final raundu, 16 Şubat'ta Gloria Golf Sahası'nda oynanacak müsabakanın ardından sona erecek.
DHA