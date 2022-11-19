Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.526,73
ALTIN
1.046,41
DOLAR
18,61
STERLİN
22,15
EURO
19,26
Bartın Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim üyesi...
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alıyor
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi...
Kütahya Belediyesi'nden kat karşılığı işyeri yapım ihalesi gerçekleştirilecek
Kütahya Belediyesi'nden kat karşılığı...
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkiye - Çekya: 2-1

8’inci dakikada sol kanattan gelişen A Milli Takımın atağında Eren Elmalı’nın pasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu’nun şutu az farkla auta çıktı.

19 Kasım 2022 Cumartesi 22:11
Türkiye - Çekya: 2-1

8’inci dakikada sol kanattan gelişen A Milli Takımın atağında Eren Elmalı’nın pasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu’nun şutu az farkla auta çıktı.

13’üncü dakikada orta alandan gelişen Türkiye atağında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu’nun sert şutunu kaleci Pavlenka son anda kurtardı.

31’inci dakikada Cengiz Ünder’in savunma arkasına gönderdiği pasıyla buluşan Enes Ünal'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

56’ncı dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Vaclav Cerny'nin şutunda yerden seken top kaleci Doğan’dan da sekerek ağlara gitti: 1-1.

66’ncı dakikada Cenk Özkacar’ın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci kornere çelerek önledi.

70’inci dakikada Cengiz‘in vuruşunda kaleciden dönen topu Hakan Çalhanoğlu, plase vuruşla ağlara gönderdi: 2-1.

89’uncu dakikada Eren’in pasıyla ceza alanında buluşan Berkay’ın vuruşu auta gitti.

Karşılaşma milli takımın 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
A Milli TakımFutbolTürkiyeÇekya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı yarın başlıyor
2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı yarın başlıyor
Mustafa Dalcı: Gençlerbirliği'ni mutlaka ligde tutacağız
Mustafa Dalcı: Gençlerbirliği'ni mutlaka ligde tutacağız
Mehmet Büyükekşi: Milli Takımımızı Anadolu ile buluşturmaya devam edeceğiz
Mehmet Büyükekşi: Milli Takımımızı Anadolu ile buluşturmaya devam edeceğiz
Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen’in sözleşmeleri uzatıldı
Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen’in sözleşmeleri uzatıldı
Giresunspor, 4 galibiyetini de İstanbul takımlarına karşı aldı
Giresunspor, 4 galibiyetini de İstanbul takımlarına karşı aldı
Afrika ülkeleri kamp için yine Antalya’yı seçti
Afrika ülkeleri kamp için yine Antalya’yı seçti
Stefan Kuntz: İlk 60 dakikadan çok memnunum
Stefan Kuntz: İlk 60 dakikadan çok memnunum
A Milli Futbol Takımı, özel maçta İskoçya'yı devirdi: 2-1
A Milli Futbol Takımı, özel maçta İskoçya'yı devirdi: 2-1
Başkan Çebi, Ankara’dan gelen Şehit Aileleriyle buluştu
Başkan Çebi, Ankara’dan gelen Şehit Aileleriyle buluştu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول