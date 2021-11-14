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Türkiye - Cebelitarık: 6-0

Türkiye, Cebelitarık’ı farklı yendi.

14 Kasım 2021 Pazar 09:35
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Türkiye - Cebelitarık: 6-0

İSTANBUL (DHA) 

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9'uncu maçında Cebelitarık’ı 6-0’lık skorla mağlup etti.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Sergii Boiko, Volodymyr Volodin, Viktor Nyzhnyk

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik (Dk.  46 Mert Müldür), Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin (Dk. 46 Rıdvan Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 82 Berkan), Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu (Dk. 69 Kenan Karaman), Burak Yılmaz (Dk. 69 Serdar Dursun)

CEBELİTARIK: Coleing - Mouelhi, Roy Chipolina, Annesley, Olivero, Wiseman, Sergeant (Dk. 82 Barnett), De Barr (Dk. 59 Styche), Jolley (Dk. 46 Joseph Chipolina), Valarino (Dk. 46 Casciaro), Walker (Dk. 59 Badr)

GOLLER: Dk. 11 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 38 - Dk. 41 Halil Dervişoğlu, Dk. 65 Merih Demiral, Dk. 81 Serdar Dursun, Dk. 85 Mert Müldür (Türkiye)

KIRMIZI KART: Dk. 22 Oliveiro (Cebelitarık)

SARI KARTLAR: Mert Müldür (Türkiye) - Jolley, Joseph Chipolina (Cebelitarık)

11’inci dakikada A Milli Takım öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz ile verkaç yaptı. Ceza sahası dışında Burak’tan aldığı topla hareketlenen ve rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Kerem’in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

22’nci dakikada Cebelitarık 10 kişi kaldı. Sağ kanattan gelişen Türkiye atağında Zeki Çelik, Oliveiro’nun müdahalesi ile yerde kaldı. Pozisyonu devam ettiren hakem, oyun durduğunda VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izledi ve Oliveiro’yu direkt kırmızı kart ile oyundan ihraç etti.

31’inci dakikada Türkiye etkili geldi. Sağ kanattan Zeki’nin yaptığı ortaya Halil’in kafa vuruşunda savunmaya çarpan topu kaleci, son anda kale çizginin önünden çeldi. Dönen topu önünde bulan Burak, sol kanattan ceza sahası içerisine giren Caner’e pasını verdi. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci, topu kornere yolladı.

38’inci dakikada Türkiye, farkı 2’ye çıkardı. Organize gelişen atakta Hakan pasını Halil’e verdi. Bu oyuncu pasını Burak Yılmaz’a verdikten sonra tekrardan aldığı pasla topla buluştu. Ceza sahası içerisine girer girmez yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

41’inci dakikada Türkiye, farkı 3’e çıkardı.  Sağ kanattan  gelişen atakta Burak pasını yerden ceza sahası içerisindeki Halil’e çıkardı. Bu oyuncunun altıpasın hemen önünden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.

45+3’üncü dakikada Türkiye’nin kazandığı serbest vuruşta Caner Erkin’in vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye’nin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

65’inci dakikada Türkiye farkı 4’e çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Kerem’den aldığı pasla hareketlenen Rıdvan, pasını yerden ceza sahası içerisine çevirdi. Arka direkte topla buluşan Merih’in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0.

75’inci dakikada Barış Alper, sol kanattan ceza sahası içerisine girdi, pasını ceza sahası dışındaki Hakan’a çıkardı. Bu oyuncunun sert vuruşunda meşin  yuvarlak yandan dışarı gitti.

81’inci dakikada sol kanattan Rıdvan’ın yerden ceza sahasına ortasında Serdar Dursun’un dokunuşuyla topla ağlarla buluştu: 5-0.

85’inci dakikada Orkun Kökçü’nün kullandığı korner atışında Mert Müldür’ün ön direkte yaptığı vuruşu ağlarla buluştu: 6-0.

Mücadeleyi Türkiye 6-0’lık skorla kazandı.

BURAK YILMAZ’DAN 3 ASİST

A Milli Futbol Takımı’nın Cebelitarık’ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada kaptan Burak Yılmaz, üç asist ile mücadeleyi tamamladı. 11’inci dakikada Kerem’in ve 38 ile 41’inci dakikalarda Halil’in attığı gollerde gol pasını veren Burak Yılmaz, 69’uncu dakikada yerini Serdar Dursun’a bıraktı.

MERİH DEMİRAL’IN MİLLİ FORMAYLA İLK GOLÜ

Türkiye’nin Cebelitarık’ı 6-0 mağlup ettiği mücadele, Merih Demiral için ayrı bir anlam ifade etti. Atalanta forması giyen savunmacı, 65’inci dakikada Türkiye’nin 4’üncü golünü atarak A Milli forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı. 23 yaşındaki oyuncu, Cebelitarık karşısında 30’uncu kez A milli formayı terletti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeCebelitarık
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