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Türkiye, basamaktaki yerini korudu

A Milli Futbol Takımı, Nisan ayı FIFA dünya sıralamasında 29'uncu basamaktaki yerini korudu.

09 Nisan 2020 Perşembe 16:38
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Türkiye, basamaktaki yerini korudu

İSTANBUL - FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol organizasyonlarının ertelendiği ve turnuvalar için takvim değişikliğine gidildiği hatırlatıldı.

Türkiye'nin bin 494 puanla 29. basamakta bulunduğu klasmanın ilk 10 sırasında değişiklik yaşanmadı. Belçika birinci, Fransa ikinci ve Brezilya ise üçüncü sırada yer almayı sürdürdü.

Bir sonraki FIFA Dünya Sıralaması, 11 Haziran'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

Sıra    Takım    Puan

1 - Belçika    1765

2 - Fransa     1733

3 - Brezilya     1712

4 - İngiltere    1661

5 - Uruguay    1645

6 - Hırvatistan 1642 

7 - Portekiz 1639

8 - İspanya     1636

9 - Arjantin 1623

10 - Kolombiya 1622

Anahtar Kelimeler:
FIFA Dünya SıralamasıA Milli Futbol Takımı
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