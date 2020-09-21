Türkiye, Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 2. oldu

Romanya’da yapılan 73’üncü Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye, 9 altın, 2 gümüş, 10 da bronz madalya kazanarak toplamda 21 madalyaya ulaştı. Ay-yıldızlılar, madalya sıralamasında 12 altın, 6 gümüş, 5 bronz elde eden Ukrayna’nın arkasında ikinci sırayı elde etti.

Müsabakaların ikinci gününde 110 metre engelli branşında piste çıkan Mikdat Sevler, 14.07’lik derecesiyle altın madalya kazanırken, bu dalda Türkiye’ye ilk kez şampiyonluk kazandırdı. 100 metrenin galibi Jak Ali Harvey, 200 metrede de şampiyon olurken, 4×100 bayraktaki şampiyonluğun da eklenmesiyle Cluj’dan üç altın madalyayla ayrıldı. 3000 metre su engellide Turgay Bayram şampiyonluğa ulaşan bir başka milli atlet olurken, 4×400’de de Batuhan Altıntaş, Yavuz Can, Berke Akçam ve İlyas Çanakçı dörtlüsü ipi göğüslemeyi başardı.

Milli Takım’ın Cluj’da iki gün boyunca elde ettiği 21 madalya şöyle:

ALTIN MADALYALAR (9)

100m erkekler - Jak Ali Harvey

200m erkekler - Jak Ali Harvey

110m engelli erkekler - Mikdat Sevler

400m engelli erkekler - Berke Akçam

3000m su engelli erkekler - Turgay Bayram

4×100 metre - Kayhan Özer, Jak Ali Harvey, İzzet Safer, Ertan Özkan

4×400 metre - Batuhan Altıntaş, Yavuz Can, Berke Akçam, İlyas Çanakçı

Disk atma kadınlar - Özlem Becerek

3000 metre kadınlar - Burcu Subatan

GÜMÜŞ MADALYALAR (2)

800 metre erkekler - Murat Yalçınkaya

Çekiç atma erkekler - Özkan Baltacı

BRONZ MADALYALAR (10)

200 metre kadınlar - Elif Polat

400 metre kadınlar - Nevin İnce

1500 metre kadınlar - Burcu Subatan

3000m su engelli kadınlar - Derya Kunur

Sırıkla atlama kadınlar - Demet Parlak

Üç adım atlama kadınlar - Tuğba Aydın

Yüksek atlama erkekler - Alperen Acet

1500 metre erkekler - Mehmet Çelik

3000 metre erkekler - Ömer Amaçtan

5000 metre erkekler - Ömer Amaçtan