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Türkiye, 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak

Türkiye, 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'na 18-28 Şubat 2024 tarihlerinde Ankara ve Çankırı'da ev sahipliği yapacak.

24 Mart 2023 Cuma 12:02
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Türkiye, 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak
Ankara

20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın (Deaflimpik) ev sahipliğini Türkiye üstlendi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Sağırlar Spor Komitesi (ICSD) olimpiyatların Türkiye'de düzenlenmesini kararlaştırdı. Organizasyon 18-28 Şubat 2024 tarihlerinde Ankara ve Çankırı'da (Ilgaz) düzenlenecek.

Deaflimpik'te işitme engelli sporcular Alp kayağı, kros kayağı, buz hokeyi, curling, futsal, snowboard ve satranç branşlarında yarışacak.

Vural: Türkiye, işitme engelliler dünyasında gelmiş geçmiş en iyi olimpiyat oyunlarından birini gerçekleştirdi

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİESF Başkanı Kerim Vural, Türkiye'nin 2017 yılında Samsun'da düzenlenen İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'ndan madalya ve organizasyon anlamında alnının akıyla çıktığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, işitme engelliler dünyasında gelmiş geçmiş en iyi olimpiyat oyunlarından birini gerçekleştirdi. Hedefimiz 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda da aynı başarıyı göstermek. Ülkemizin ev sahibi olması ile sonuçlanan bu yolun taşlarını son bir yıldır ince ince döşüyoruz. Gerek bakanlığımız, gerekse ICSD ile yapmış olduğum birebir görüşmeler neticesinde ülkemize ikinci kez işitme engelliler olimpiyatlarını kazandırmış bulunuyoruz. Tabii bu olimpiyatları ülkemize kazandırmamızda 2017'de gerçekleştirilen Deaflimpik Yaz Olimpiyatları'ndaki organizasyon başarımız, şimdiye kadar yapılmış işitme engelliler olimpiyatlarının en sorunsuz ve en başarılısı olması etkendir. Bu süreçte faaliyetin ülkemize alınması hususunda desteklerini bir an olsun esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederiz. Deaflimpik'te başarılara doymayan millilerimizin bu sefer kendi ülkemizde büyük başarılara imza atacağından hiç şüphemiz yok."

AA

Son Güncelleme: 24.03.2023 12:19
Anahtar Kelimeler:
20. İşitme Engelliler Kış OlimpiyatlarıTürkiye
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