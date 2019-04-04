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Turkcell Girne Yarı Maratonu ile yardıma koşulacak

Girne Belediyesi ve KKTC Atletizm Federasyonu işbirliği, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in isim sponsorluğunda, 'Yardıma Koşuyoruz' sloganıyla 14 Nisan Pazar günü Turkcell Girne Yarı Maratonu gerçekleşecek. Maratondan elde edilecek tüm gelir SOS Çocuk Köyü Derneği, Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve Akan Gürkan Eğitim Vakfı’na bağışlanacak.

Turkcell Girne Yarı Maratonu ile yardıma koşulacak

Girne Belediyesi ve KKTC Atletizm Federasyonu işbirliği, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in isim sponsorluğunda, 'Yardıma Koşuyoruz' sloganıyla 14 Nisan Pazar günü Turkcell Girne Yarı Maratonu gerçekleşecek. Maratondan elde edilecek tüm gelir SOS Çocuk Köyü Derneği, Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve Akan Gürkan Eğitim Vakfı’na bağışlanacak.

04 Nisan 2019 Perşembe 12:24
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Turkcell Girne Yarı Maratonu ile yardıma koşulacak

GİRNE - Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iki yıl üst üste ana sponsor olduğu Turkcell Girne Yarı Maratonu, 14 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. 'Turkcell Girne Yarı Maratonu'nda kayıtlarını yaptıran Turkcell yönetici ve çalışanları yarışacak. Girne Kordonboyu’nda başlayıp aynı yerde sona erecek maraton, “3, 7 ve 21 kilometre” olmak üzere erkek ve kadın kategorilerinde gerçekleşecek. Maraton ile ilgili parkur, kayıt işlemleri ve diğer tüm detaylar BiP Kuzey Kıbrıs Turkcell kanalından takip edilebilir.

Turkcell Girne Yarı Maratonu kapsamında gerçekleştirilecek, 21 kilometre parkuru Uluslararası Atletizm Federasyonu Birliği (IAAF) ve Uluslararası Maratonlar ve Mesafe Yarışları Birliği (AIMS) tarafından tescil edilmiştir. 21 kilometrede yarışacak katılımcılar uluslararası birliklerin  onayını taşıyan sertifikalar da alma imkânı yakalıyor.

YILLARDIR 'SOSYAL SORUMLUKTA LİDER FİRMA' OLARAK SEÇİLİYORUZ

Kuzey Kıbrıs Turkcell yöneticileri ve çalışanlarının Genel Müdürlük binasında yaptırdığı maraton kayıtları sırasında Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden açıklamada bulundu. Maden, "Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak 'Sosyal Sorumlukta Lider Firma' kategorisinde yıllardır Kıbrıs Türk halkı tarafından birinci seçiliyoruz. Topluma katkı sağlayacak projelerde yer almanın öneminin farkındayız" dedi.

Harun Maden, "Adanın lider iletişim ve teknoloji şirketi olarak teknolojiye ve insana yatırımı sürdürmeye ve müşterilerimizi teknolojimizle hayata bağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Maden,  Turkcell olarak ülkeye yaptıkları teknoloji ve istihdam gibi yatırımların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesini de hayata geçirmeye devam edeceklerini vurgulayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde yaşayan herkesi etkinliğe aileleri ile birlikte katılmaya davet etti.

MARATONA KATILMAK İÇİN NELER GEREKİYOR?

Katılım ücreti 25 lira olarak belirlenen tüm kategoriler için kayıtlar; Girne Belediyesi Ana Bina ve Terminal Şubesi, Girne Belediyesine bağlı tüm muhtarlıklarda, Kuzey Kıbrıs Turkcell İletişim Merkezi Airtech Lefkoşa’da yapılıyor.

3 kilometre katgorisi için kayıtlar 14 Nisan Pazar günü maraton başlangıç saatine kadar, '7 ve 21' kilometre kategorileri için ise 12 Nisan Cuma günü saat 15.00’a kadar yapılabilecek. 7 ve 21 kilometre kayıtları için kimlik kartı fotokopisi ayrıca 21 kilometre için sağlık belgesi raporu da kayıt sırasında alınıyor.  7 kilometre için zaman sınırı 2 saat, 21 kilometre için zaman sınırı ise 2 buçuk saat.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Girne BelediyesiTurkcell Girne Yarı MaratonuKKTC Atletizm Federasyonu
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