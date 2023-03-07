Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.412,64
ALTIN
1.121,25
DOLAR
18,92
STERLİN
22,73
EURO
20,18
Diyanet İşleri Başkanlığı 4/B Sözleşmeli 80 Personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 4/B...
Bartın Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Bartın Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Beykent Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Karasu Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Karasu Belediyesi Zabıta Memuru...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türk sporunu 2022'de kadınlar taşıdı

Türk sporcuların 2022'de dünya şampiyonalarında kazandığı 551 madalyanın 337'sini kadınlar elde etti.

07 Mart 2023 Salı 14:07
Türk sporunu 2022'de kadınlar taşıdı
Ankara

Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre 2022 yılındaki dünya şampiyonlarında farklı yaş gruplarında 712 Türk sporcu, takım ve bireysel kategoride madalya kazandı.

Türk sporcuların dünya şampiyonalarında elde ettiği 551 madalyanın 337’sini yani yüzde 61'ini kadın sporcular aldı. Erkek sporcular ise 214 madalyayı boynuna astı.

Avrupa'da da kadınlar önde

Kadın sporcuların madalya üstünlüğü Avrupa şampiyonalarında da görülüyor.

Avrupa şampiyonalarında geçen yıl takım ve bireysel kategoride bin 219 Türk sporcu başarılı oldu.

Milli sporcular Avrupa'da toplam 948 madalya elde ederken bunun 521’ini (yüzde 55) kadın sporcular kazandı, erkek sporcular ise 427 kez kürsüye çıktı.

Lisanslı erkek sporcu sayısı fazla

Türkiye'de toplam 13 milyon 567 bin 158 lisanslı sporcu bulunuyor.

Lisanslı sporcuların 8 milyon 962'si erkek, 5 milyon 566 bin 196'sı ise kadınlardan oluşuyor.

Kadınların, lisanslı sporcuların yüzde 41'ini oluşturmasına karşın Avrupa ve dünya şampiyonalarında erkeklerden daha fazla madalyası var. Böylece kadınlar, başarı yüzdesi açısında da erkek sporcuları geride bırakıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk SporuKadınlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Türk sporunu 2022'de kadınlar taşıdı
Türk sporunu 2022'de kadınlar taşıdı
Medipol Başakşehir, Caiçara ile yollarını ayırdı
Medipol Başakşehir, Caiçara ile yollarını ayırdı
Spor Toto Süper Lig'de "ara transferin" dikkati çeken isimleri
Spor Toto Süper Lig'de "ara transferin" dikkati çeken isimleri
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlayacak
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlayacak
Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezonu arıyor
Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezonu arıyor
Beşiktaş ligde 3 maç aradan sonra kazandı
Beşiktaş ligde 3 maç aradan sonra kazandı
Milli judocu Hilal Öztürk'ten Özbekistan'da bronz madalya
Milli judocu Hilal Öztürk'ten Özbekistan'da bronz madalya
Endonezya'da milli motosikletçi Can Öncü 4'üncü, Bahattin Sofuoğlu 10'uncu oldu
Endonezya'da milli motosikletçi Can Öncü 4'üncü, Bahattin Sofuoğlu 10'uncu oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi