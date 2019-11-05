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Türk maratonunda büyük atılım

Birçok milli atletin en iyi derecesini koştuğu İstanbul Maratonu, Türkiye’nin son dönemde maraton branşındaki yükselen grafiğinin tescili oldu.

Türk maratonunda büyük atılım

Birçok milli atletin en iyi derecesini koştuğu İstanbul Maratonu, Türkiye’nin son dönemde maraton branşındaki yükselen grafiğinin tescili oldu.

05 Kasım 2019 Salı 15:57
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Türk maratonunda büyük atılım

ANKARA - Türkiye Atletizm Federasyonu’nun dört yıl önce başlattığı maraton geliştirme planının meyveleri alınmaya devam ediyor. 3 Kasım Pazar günü 41’inci kez koşulan Vodafone İstanbul Maratonu’nda gelen derecelerle birlikte Türkiye tüm zamanlar listesine yeni isimler eklendi. Bu yıl erkeklerde 2:17’nin altında maraton koşan tam 8 atletin bulunması, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’ı memnun etti.

“UYUYAN BİR BRANŞI AYAĞA KALDIRDIK”

Başkan Çintimar, “Olimpiyatlarda 3+3 maraton kotasının tamamını güçlü bir şekilde kullanıp maratonda madalya hedefleyen bir takım oluşturmak için başladığımız çalışmalarda her yıl gelişimimiz devam etti. Uyuyan bir branşı ayağa kaldırdık. Türk atletizminin bir dönem büyük atletler yetiştirdiği maraton branşında en parlak dönemi yaşıyoruz. Bu yıl kırılan 2:05’lik Türkiye rekoru ile birlikte diğer atletlerimiz de çok yukarı çekilen olimpiyat barajını zorluyor. Bakanlığımızın desteğiyle bu çocuklara verdiğimiz kampların meyvelerini bir bir alıyoruz” diye konuştu.

KAAN KİGEN ÖZBİLEN’DEN TÜRKİYE REKORU

Maraton branşında Kaan Kigen Özbilen’in bu yıl nisan ayında Rotterdam’da 2:05:27’ye indirdiği Türkiye rekorunun haricinde Polat Kemboi Arıkan da Paris’te 2:08:14’lük bir derece yaptı. Sonbahar sezonunda ise 24 yaşındaki Ercan Arslan, Berlin Maratonu’nda 2:12:41’lik performansıyla tüm zamanlar Türkiye listesinde 6’ncı en iyi dereceyi koştu.

Gelen bu derecelerin ardından, 3 Kasım Pazar günü düzenlenen İstanbul Maratonu’nda Türk atletler sıralamasında 2’nci olan Üzeyir Söylemez 2:14:58’lik dereceyle Türkiye’de 2:15’in altında maraton koşan 9’uncu atlet unvanını aldı. Yine bu sezon içinde Hakan Çeçen, Yavuz Ağralı, Mestan Turhan da 2:17’nin altında yarış koştu. Bu sonuçlar, Türkiye’de maraton branşında aynı sezon içinde ilk kez bu seviyede performans çizildiğini gösteriyor.

Bu sezon ayrıca kadınlar maratonda Fadime Suna Çelik, Büşra Nur Koku, Tubay Erdal, Ümmü Kiraz ve Yasemin Can Arslan en iyi derecelerini geliştirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Maratonunda Büyük AtılımTürkiye Atletizm Federasyonu
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