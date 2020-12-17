Türk boksörler unvan maçına çıkıyor

İSTANBUL - Dünya boksunda önemli yere sahip olan Serdar Avcı ve kardeşi Arda Tamer Avcı, 13 Şubat 2021 tarihinde Ukrayna'da düzenlenecek Dünya Şampiyonu Boks Gecesi'nde Türkiye'ye şampiyonluk kemerini getirmek için mücadele edecek. Serdar Avcı, "Bu kemer maçına çıkan ilk Türk boksör olacağım. Bunun için heyecanlıyım" dedi.



Türkiye Boks Milli Takımı'nın Atina'da düzenlenen Olimpiyat kadrosunda bulunan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında önemli müsabakalar kazanan Serdar Avcı, uzun bir süre ara verdiği boksa geri dönmüştü. Boksa dönüşünün ardından ilk 3 maçında 3 galibiyet eden Serdar Avcı, dünyanın en iyi 5 boks ülkesi arasında gösterilen Ukrayna'da da önemli maçlarda Türkiye'yi temsil etti. Serdar Avcı, şimdi ise dünyaca ünlü boksör Vladimir Kliçko'nun düzenlediği Dünya Şampiyonu Boks Gecesi'nde yapacağı unvan maçına hazırlanıyor. Avcı, yarı ağır sıklette altın kemer için Gürcistanlı Soso Abuladze ile mücadele edecek. 14 bin kişilik Kiev Spor Sarayı'nda düzenlenecek organizasyonda pandemi nedeniyle 7 bin kişinin yer alması bekleniyor.



Öte yandan Serdar Avcı'nın kardeşi, Arda Tamer Avcı da aynı organizasyonda hafif sıklette altın kemer için mücadele edecek. Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkacak Arda Tamer Avcı'nın rakibi ise Ukraynalı Roman Margaryan olacak.



SERDAR AVCI: BU KEMER MAÇINA ÇIKAN İLK TÜRK BOKSÖR OLACAĞIM



"Uzun yıllar sonra müsabakaya çıkmak benim için yeniden doğmak gibi bir şey" diyen Serdar Avcı, sözlerine şöyle devam etti;



"Böylesine büyük bir arenada böylesine büyük dünya devlerinin olduğu gecede ülkemi ve milletimi temsil edeceğim için çok gururluyum. Bu kemer maçına çıkacak ilk Türk boksörüm ve bu sebepten dolayı da heyecanlıyım. 12 rauntluk zor bir maç olacak. Kıran kırana bir maç olacağına inanıyorum ama bu maçı kesinlikle ben kazanacağım. Hazırlık için Sibirya'ya kampa gitmeye hazırlanıyorum. Hazırlık döneminden sonra Ukrayna'ya geçeceğim" diye konuştu.



"SAYILI İSİMLERLE ÇALIŞIYORUM"



Özel bir ekiple çalıştığını vurgulayan Serdar Avcı, "Antrenörüm eski Atlanta Olimpiyat şampiyonudur. Bu yüzden sayılı isimlerle çalışmalarımı sürdürüyorum. Takımımda birçok önemli isim yer alıyor ve bu isimlerle olduğum için mutluyum" şeklinde konuştu.



ARDA TAMER AVCI: KOLAY OLMAYACAK ANCAK ŞAMPİYONLUĞU TÜRKİYE'YE GETİRMEK İSTİYORUM



Turnuva hazırlıklarını Almanya ve Rusya'da yapacağı kamplarla gerçekleştireceğini belirten Arda Tamer Avcı, "Menajerim Ayçın Özsakabaşı ve antrenörüm ile güzel bir çalışma programı çizdik. Hazırlık kampı için Almanya'ya gidiyorum. İlk kampımı Berlin'de gerçekleştirdikten sonra maça az bir süre kala Rusya'ya gideceğim. Rusya'da da önemli isimlerle karşılaşma hazırlıklarım devam edecek. Berlin'deki kamp için her şeyimiz hazır. Gelecek hafta Almanya'ya gideceğiz. Böylesine önemli bir kemer için mücadele edecek ilk Türk olmaktan dolayı çok mutluyum. Kolay bir müsabaka olmayacağını biliyorum. Ancak; Avrupa şampiyonluğunu Türkiye'ye getirip, İstiklal Marşı'mızı okutmaktan dolayı büyük mutluluk duyacağım. Mike Tyson ve Roy Jones gibi boksun önemli isimlerinin takip edeceği turnuvada yer alacağım için mutlu ve heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.