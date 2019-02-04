Turgutlu savaş alanına döndü

Alkollü oldukları iddia edilen misafir Kocaelisporlu bazı taraftarlarların maç sonunda Tugrgutlusporlu futbolseverlere yabancı maddele ve şişeler attığı öğrenildi. Atılan maddeler sonucunda 1'i çoçuk 2 kişinin ciddi yaralandığı ifade edildi. Şişelerden birinin kız çocuğunun gözüne isabet ettiği belirtilirken, yaralananlar hemen hastaneye kaldırıldı. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Manisa'dan gelen çevik kuvvet ekipleri olay çıkaranlara müdahale etti. Emniyetin soruşturma başlattığı açıklandı.