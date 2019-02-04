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Turgutlu savaş alanına döndü

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Kocaelispor'un Turgutluspor'u deplasmanda 2-1 yendiği karşılaşmada 7 Eylül Stadı'nda olaylar çıktı.

Turgutlu savaş alanına döndü

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Kocaelispor'un Turgutluspor'u deplasmanda 2-1 yendiği karşılaşmada 7 Eylül Stadı'nda olaylar çıktı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 13:37
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Turgutlu savaş alanına döndü

Alkollü oldukları iddia edilen misafir Kocaelisporlu bazı taraftarlarların maç sonunda Tugrgutlusporlu futbolseverlere yabancı maddele ve şişeler attığı öğrenildi. Atılan maddeler sonucunda 1'i çoçuk 2 kişinin ciddi yaralandığı ifade edildi. Şişelerden birinin kız çocuğunun gözüne isabet ettiği belirtilirken, yaralananlar hemen hastaneye kaldırıldı. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Manisa'dan gelen çevik kuvvet ekipleri olay çıkaranlara müdahale etti. Emniyetin soruşturma başlattığı açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TFF 3. Lig 3. Grupta Kocaelispor
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