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TSYD Ankara Şubesi'nden yangın bölgelerine 1963 Fidan

05 Ağustos 2021 Perşembe 12:58
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TSYD Ankara Şubesi'nden yangın bölgelerine 1963 Fidan

ANKARA - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu, yurdumuzu saran yangın felaketinin sona erdirilmesinin ardından, yara sarmak için adım atacak. 7 Ağustos'ta Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak Geleneksel Ankara TSYD Turnuvası'nın geliriyle 1963 adet fidan dikilecek.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü'nün de destek verdiği kampanyayla ilgili bilgi veren TSYD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Ata, ''Taraftarların aldığı her bilet nefese dönüşecek. Yangın felaketi hepimizi derinden yaraladı, ciğerimizi yaktı. Binlerce dönüm ormanlık alan, ağaçlar, bitki örtüsü küle döndü. Hiçbir şey canlılarıyla yok olan ormanları geri getiremez ama bir an önce fidan dikerek doğayı yeniden canlandırmaya başlamalıyız. Gün, birlik günüdür. Türk insanının geninde yardımseverlik, destek olmak vardır. Bir olup yaralarımızı daha hızlı sarmak ve geleceğe yeniden yeşil bir ülke bırakmak için atılan her adıma destek olacağız. Yönetim kurulumuzun kararıyla, yangından etkilenen bölgelere ilk etapta, TSYD Ankara Şubemizin kuruluş tarihini temsilen toplam 1963 fidan desteği vereceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Spor Yazarları DerneğiTSYD Ankara ŞubesiYangın
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