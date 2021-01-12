TRANSFER TAHTASI’NIN ACILABİLMESİ İÇİN  BURSASPOR’DA 46 MİLYON VARMI SORUSU GELDİ..????

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - 12 Ocak Salı günü Antalyaspor’la oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçının hazırlıklarını sürdüren Bursaspor’da transfer tahtasını açabilmesi için 46 milyon liraya ihtiyacı var..

46 milyon liraya ihtiyacı olan Bursaspor’da öncelikle mevcut oyuncuların birikmiş maaş ve primleri ödenmeye başlandı. Kaynak arayışlarını sürdüren Başkan Kamat’ın tüm alacakları kısa sürede ödemeyi planladığı öğrenildi. Başkan Erkan Kamat öncelikle kadroyu koruyup Süper Lig hedefinden sapmak istemiyor. Morallerin hayli yüksek olduğu dünkü antrenmanda futbolcuların sergilediği hırs, mücadele, istek ve arzu gözlerden kaçmadı.Takımın antrenman temposu Başkan Erkan Kamat ve yönetim kurulu ile birlikte teknik heyeti de oldukça mutlu etti. OYUNCULARLA BİRARAYA GELDİ.. 12 Ocak Salı günü Antalyaspor’la oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçının hazırlıklarını sürdüren Bursaspor’da Başkan Erkan Kamat oyuncularla bir araya geldi. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda sahasında Fraport-TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde taktik çalıştı.

MORALLER YÜKSEK.. Morallerin yüksek olduğu antrenmanda hırs, mücadele, istek ve arzu gözlerden kaçmadı. Bu antrenman temposu Başkan Erkan Kamat, yönetim kurulu ve teknik heyeti oldukça mutlu etti. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda 12 Ocak Salı günü oynanacak olan Bursaspor-Antalyaspor karşılaşması saat 15.45’de başlayacak.