Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1544
ALTIN
446.151
DOLAR
7.4599
STERLİN
10.1349
EURO
9.0666
Konut İmarlı 4 adet arsanın satış ihalesi yapılacak
Konut İmarlı 4 adet...
24. Tüketici Ödülleri Sahiplerini Bekliyor
24. Tüketici Ödülleri Sahiplerini...
İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Mali Destek Programları İlan Edildi
İstanbul Kalkınma Ajansı 2021...
Lisanüstü Programlara Öğrenci Alınacak
Lisanüstü Programlara Öğrenci Alınacak
Kamu İhale Kurumu 20 personel alacak
Kamu İhale Kurumu 20...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TRANSFER TAHTASI’NIN ACILABİLMESİ İÇİN  BURSASPOR’DA 46 MİLYON VARMI SORUSU GELDİ..????

12 Ocak 2021 Salı 14:21
3 Okunma
TRANSFER TAHTASI’NIN ACILABİLMESİ İÇİN  BURSASPOR’DA 46 MİLYON VARMI SORUSU GELDİ..????

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - 12 Ocak Salı günü Antalyaspor’la oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçının hazırlıklarını sürdüren Bursaspor’da transfer tahtasını açabilmesi için 46 milyon liraya ihtiyacı var..
46 milyon liraya ihtiyacı olan Bursaspor’da öncelikle mevcut oyuncuların birikmiş maaş ve primleri ödenmeye başlandı. Kaynak arayışlarını sürdüren Başkan Kamat’ın tüm alacakları kısa sürede ödemeyi planladığı öğrenildi. Başkan Erkan Kamat öncelikle kadroyu koruyup Süper Lig hedefinden sapmak istemiyor. Morallerin hayli yüksek olduğu dünkü antrenmanda futbolcuların sergilediği hırs, mücadele, istek ve arzu gözlerden kaçmadı.Takımın antrenman temposu Başkan Erkan Kamat ve yönetim kurulu ile birlikte teknik heyeti de oldukça mutlu etti. OYUNCULARLA BİRARAYA GELDİ.. 12 Ocak Salı günü Antalyaspor’la oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçının hazırlıklarını sürdüren Bursaspor’da Başkan Erkan Kamat oyuncularla bir araya geldi. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda sahasında Fraport-TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde taktik çalıştı.
MORALLER YÜKSEK.. Morallerin yüksek olduğu antrenmanda hırs, mücadele, istek ve arzu gözlerden kaçmadı. Bu antrenman temposu Başkan Erkan Kamat, yönetim kurulu ve teknik heyeti oldukça mutlu etti. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda 12 Ocak Salı günü oynanacak olan Bursaspor-Antalyaspor karşılaşması saat 15.45’de başlayacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
TRANSFER TAHTASININ ACILABİLMESİ İÇİN  BURSASPORDA 46 MİLYON VARMI SORUSU GELDİ..
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Orhun Ene: İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na katılmak
Orhun Ene: İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na katılmak
Denizlispor'da Rodallega coştu
Denizlispor'da Rodallega coştu
Ali Ay’dan Son dakika Açıklaması Geldi..
Ali Ay’dan Son dakika Açıklaması Geldi..
Rıza Çalımbay: İyi bir hava yakaladık
Rıza Çalımbay: İyi bir hava yakaladık
Rachid Ghezzal: Buradaki ortamı Lyon’a benzetiyorum
Rachid Ghezzal: Buradaki ortamı Lyon’a benzetiyorum
Mustafa Er: "Üç maç kaybedersem ben de gönderilirim" dedi
Mustafa Er: "Üç maç kaybedersem ben de gönderilirim" dedi
Fatih Terim'in sarı-kırmızılı 8 bininci günü
Fatih Terim'in sarı-kırmızılı 8 bininci günü
Galatasaray - Gençlerbirliği: 6-0
Galatasaray - Gençlerbirliği: 6-0
Bursaspor’da Ozan Tufan Heyecanı Sardı
Bursaspor’da Ozan Tufan Heyecanı Sardı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma