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Transfer beklentimiz sürüyor
Transfer beklentimiz sürüyor
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Transfer beklentimiz sürüyor

Ünal Karaman: Transfer beklentimiz devam ediyor

Transfer beklentimiz sürüyor

Ünal Karaman: Transfer beklentimiz devam ediyor

28 Temmuz 2019 Pazar 12:23
7 Okunma
Transfer beklentimiz sürüyor

Avusturya (DHA) 

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, transfer beklentilerinin devam ettiğini belirterek, "Kadro rekabetine ihtiyacımız var" dedi.

Teknik direktör Ünal Karaman, Parma ile 2-2 berabere biten hazırlık maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada yoğun bir antrenman temposunda oynadıkları hazırlık müsabakalarından arzu ettiklerini gördüklerini belirterek, "Yoğun antrenman temposundan çıkmış oyuncularımızı kullandık. Saha içerisinde doğru pozisyonu almaya gayret gösteren, futbolun doğrularını yapmaya çalışarak futbol oynamaya gayret gösterdiler. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çünkü bu kadar yorgunluğun içerisinde sadece fiziksel değil, sinirsel de dokunuyorsun. İstenmeyen şeyler olabilirdi ama şükürler olsun iyi başladığımız kamp dönemi iyi gidiyor. Mevcut kadro yapabileceğinin en iyisini yapıyor. Oyuncularımın hepsi yaptıkları antrenman sonrası müsabaka performansı olarak bizim beklentilerimize cevap verecek boyutta. Ben memnunum" dedi.

"TRANSFERLE İLGİLİ BEKLENTİMİZ DEVAM EDİYOR"

Karaman transferler ilgili beklentilerinin devam ettiğini belirterek şöyle devam etti: "Aynı şekilde beklentimiz devam ediyor. Bu takım içerisinde Avrupa Kupası, Ziraat Türkiye Kupası ve Spor Toto Süper Lig dediğiniz anda, uzunca bir maraton oynayacağız. Dolaysıyla kadro rekabetine ihtiyacımız var. Her ne kadar gençlerimizi getirmiş olsak da onlar 1461 Trabzon ve altyapıdan birçoğu tahribatlı gelen oyuncular. Belli bir üzüntüyü, stresi, sıkıntıyı yaşayan gelen oyuncularımız. Onların fiziksel kalitelerini yükseğe çekerken moral motivasyonlarını da yukarıya çekme gayretimiz var. Bugün bakıyorsunuz gayet iyi de oynuyorlar, futbolun doğrularını yapmaya çalışıyorlar. Böyle böyle alışacaklar, böyle böyle ağabeylerinin arasında formaya bulmaya gayret gösterecekler. Tecrübeli oyuncularla birlikte gençlerimiz, tüm oyuncularımızın ortaya koyduğu performanstan memnunum."

"YUSUF YAZICI KARDEŞİM, EN DEĞERLİM, PIRLANTAM"

Yusuf Yazıcı ile ilgili çıkan haberlerle ilgili de konuşan Karaman, "Bunlar arzu edilmeyen şeyler. Benim Yusuf'la ilgili bir sorunum yok. Yusuf benim kardeşim, değerlim, pırlantam. Her ne kadar onları değersiz ve yanlış anlamaya çalışsalar da. Bunlar bu camiada büyümüşler, formalarını giyiyorlar. Transfer olsalar dahi bu kulübe milyon Euro'lar kazandırarak gidecekler. Dolayısıyla kendi değerimizi sadeci Trabzonspor'un değeri değil, Türkiye'nin değeri olarak gördüğümüz insanları, saçma sapan, yok hocayla arası bozuk. Şöyle oldu böyle oldu. Bunlar yanlış şeyler. O üstün bilgili arkadaşlara ben şunu söylüyorum; Ağır bir antrenman temposundan geçiyoruz. Bu antrenman planlamasını sezon başından itibaren yetkin hocalarımızla birlikte yapıyoruz. Şiddetli geçen antrenmanlar sonrası müsabaka oynuyorsanız o oyuncuyu kollamak zorundasınız. Burada sadeci konu Yusuf konusu değil ama burada yine engin bilgili insanlar yine engin bilgileriyle birilerini yönlendirmeye kalkıyorlar. Artık bıraksınlar, camiayı seviyoruz diyorlarsa bıraksınlar ve huzur versinler" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ünal KaramanTrabzonspor
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