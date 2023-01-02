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Trabzonsporlu Enis Bardhi: Savaş devam ediyor

02 Ocak 2023 Pazartesi 14:02
Trabzonsporlu Enis Bardhi: Savaş devam ediyor

TRABZON - Trabzonspor’un Makedon oyuncusu Enis Bardhi, VavaCars Fatih Karagümrük maçında alınan mağlubiyetle ilgili, “Bazı cephelerde mücadeleyi belki kaybedebilirsiniz ama savaş devam ediyor. Savaşı kazanabilmek için futbolda da her gün size yeni opsiyonlar sunuyor. Önümüzde çok önemli fırsatlar var ve bu fırsatları değerlendirebilirsek çok başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi.

Trabzonspor, Süper Lig’in 17’nci haftasında sahasında oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Bordo mavili takımın Kuzey Makedonyalı oyuncusu Enis Bardhi, saat 11.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SAVAŞ DEVAM EDİYOR"

Ligde son oynanan Fatih Karagümrük karşısında alınan 4-1’lik mağlubiyeti değerlendirmesi istenen Bardhi, “Tüm takım arkadaşlarımla beraber bu üzüntüyü yaşıyoruz. Fenerbahçe maçına dönecek olursak; bu maçın ne kadar önemli olduğunu, taraftarların için ne ifade ettiğini ve kazanmayı ne kadar istediklerinin bilincindeydik. Çok iyi bir maç çıkararak kazandık. Sonrasında bizim için önemli olan devam edebilmekti fakat sonraki maçı kaybettik. Bunun hüznünü yaşıyoruz; tabi ki mutlu değiliz. Bazı cephelerde mücadeleyi belki kaybedebilirsiniz ama savaş devam ediyor. Savaşı kazanabilmek için futbolda da her gün size yeni opsiyonlar sunuyor. Önümüzde çok önemli fırsatlar var ve bu fırsatları değerlendirebilirsek çok başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi.

"ÇOK BÜYÜK TAKIMDAN GELDİM"

İspanya Ligi ile Türkiye Ligi’ni kıyaslaması istenen ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın kendisini farklı mevkilerde oynatmasının oyununa etkisi sorusunu yanıtlayan Bardhi, “Daha önce oynadığım takımları değerlendirirsem aslında çok fark olduğunu düşünmüyorum. Çok büyük bir takımdan geldim, kaliteli oyuncuları olan, maçları domine etmek isteyen bir takımdı. Dolayısıyla farkla bir fark göremiyorum. Tercih ettiği pozisyon orta saha diyebilirim ancak sahada olmayı daha çok tercih diyorum. Sahada olabildiğim, hocamın beni görevlendirdiği her anda takıma katkı verebilmekten dolayı mutlu olurum ama orta saha pozisyonunda oynamak isterim” diye konuştu.

"BU TÜR SIKINTILARIN OLMASI NORMAL"

Geçen sezonla bu sezonu kıyaslaması istenen Bardhi, “Takıma yeni katılanlar, takımdan ayrılan oyuncular oldu. Değişimin yaşandığı yerlerde bazen bu tür sıkıntıların olmasını normal görüyorum. Geçen sezon burada değildim, iki sezonu karşılaştıramam. Buraya ilk geldiğinizde burayı tanımıyorsunuz, adaptasyon için süreye ihtiyaç oluyor. Maça çıktığınızda bu yıl son şampiyon olarak çıkıyorsunuz ve rakipler son şampiyona karşı en iyi oyunlarını oynamaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Futbol anlayışının değiştiğini söyleyen Bardhi, “Tüm pozisyonlarda oyuncuların kalitesi üst düzeyde. Orta sahada da rekabet çok yüksek. Ben kendimi geliştirmeye çalışıyorum, fırsat geldiğinde şans bulduğumda en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. O anın, fırsatın geldiğinde en iyisini yapmaya çalışıyorum” dedi.

"FUTBOLDA ASLA SON YOKTUR"

Takımda forma için rekabet olduğunu belirten Bardhi, “Orta sahada çok kaliteli arkadaşlarımız var. Bunlar benim takım arkadaşlarım mücadele ettiğim isimler değil. Oynayabilmek adına tabi ki rekabet var. Herkes en iyisini yapmaya, sahada olmaya çalışıyor. Mücadele daha iyi olabilmenin mücadelesi. Çok kaliteli takım arkadaşlarımdan bir şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Bir önceki günden hep daha iyi olmaya çalışıyorum. Futbolda asla son yoktur” diye konuştu.

"ŞEHİRDE HERKES TAKIMLA YAŞIYOR"

Trabzon’da ve Trabzonspor’da olmasını değerlendirmesini istenen oyuncu, “Kendimi burada çok iyi hissediyorum. Bana geldiğimde, 'Bu şehir 24 saat futbolla yaşıyor' demişlerdi. Dışarı çıktığımda bunu gördüm. Şehirde herkes takımla yaşıyor. Adaptasyon sürecim de kısa oldu” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Enis BardhiVavaCars Fatih KaragümrükTrabzonspor
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