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Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı ve Djaniny sakatlandı

Trabzonspor, yarın oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo’nun sakatlandığını açıkladı.

11 Eylül 2022 Pazar 17:28
Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı ve Djaniny sakatlandı

TRABZON (DHA)

Trabzonspor'da, Spor Toto Süper Lig’in 6’ncı haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı öncesi Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo’nun sakatlandığı bildirdi. Trabzonspor A Takım doktoru Halil Polat tarafından yapılan açıklamada, “Takımımızın UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı Ferencvaros karşılaşması sonrası sol dizinde ağrı hisseden oyuncumuz Yusuf Yazıcı’nın yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz iç yan bağında zorlanma ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir. Yine aynı müsabaka sonrasında sağ alt baldırında ağrı hisseden oyuncumuz Djaniny Semedo’nun ise yapılan muayenesinde sağ alt baldır kaslarında zorlanma ve spazm tespit edilmiş olup tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir” denildi.

Tedavi gören Yusuf ve Djaniny, yarın oynanacak Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporYusuf YazıcıDjaniny
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