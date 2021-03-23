Trabzonspor’da transfer çalışmaları başladı

TRABZON - Süper Lig’de üst sıralar için mücadele eden Trabzonspor, bir yandan ligde yarışırken, diğer yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Öncelikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyunculara yönelen bordo-mavililer, Kasımpaşa’dan santrfor Fode Koita ile Fransa temsilcisi Bordeaux’dan sağ bek Youssouf Sabaly’in transferlerini sonuçlandırmaya çalışacak.



VISCA AVCI’NIN GÖZ BEBEĞİ



Trabzonspor’da ayrıca Medipol Başakşehir’in futbolcusu Edin Visca transferinde de ısrar devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın takımda görmeyi çok istediği oyuncu için girişimler sezonun tamamlanmasının ardından hızlandırılacak. Şartlara bağlı olarak yapılacak görüşmeler neticesinde Trabzonspor birçok kez gündeme gelen Visca transferinde de bu dönem mutlu sona ulaşmak istiyor.



GİDECEKLERE GÖRE SAYI DEĞİŞEBİLİR



Bordo-mavililer ayrıca sol bek, sol kanat ve forvet için de girişimlerini sürdürdüğü, ayrılacak oyuncuların durumuna göre transfer sayısının değişebileceği, şartların oluşması durumunda orta sahaya da bir takviye daha yapabileceği kaydedildi.



HOSSEINI İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



Trabzonspor dış transferde çalışmalarını sürdürürken bir yandan da sözleşmeleri sona erecek oyuncularla görüşmelerine devam ediyor. Bordo-mavili yönetimin takımda tutmayı planladığı İranlı stoper oyuncusu Majid Hosseini’ye yeni bir teklifin daha yapıldığı kaydedilirken, bu transferi de olumlu sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi.



UĞURCAN YUVADAN UÇABİLİR



Trabzonspor’da özellikle sezon öncesi transfer döneminde birçok kulüpten teklif alan ancak şartlar konusunda anlaşma sağlanamayınca Avrupa’ya transferi rafa kalkan Uğurcan Çakır’ın sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Avrupa’dan birçok önemli kulübün talip olduğu Uğurcan için yönetimin taban fiyatını 25 milyon Euro seviyelerinde belirlediği ve sonraki satışından da kar payı talep edeceği, bu şartların oluşması durumunda milli kalecinin transferine onay verileceği kaydedildi.