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Trabzonspor’da Nwakaeme döndü

20 Ocak 2022 Perşembe 16:06
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Trabzonspor’da Nwakaeme döndü

TRABZON - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 23’üncü haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Önemli karşılaşma öncesinde Covid-19’u atlatan Nwakaeme bugünkü idmana katıldı.

Dün akşam GZT Giresunspor ile karşılaşan ve sahadan 1 puanla ayrılan bordo mavililer, 23 Ocak Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 11.00’de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular dinamik ısınma, koordinasyon, 5’e 2 ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.

NWAKAEME İDMANA ÇIKTI

Çift kale maç ile son bulan antrenmanda, GZT Giresunspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür ile Covid-19 karantinasında olan Koita katılmadı. Hafif sakatlığı bulunduğu için GZT Giresunspor maçında forma giymeyen Marek Hamsik ise antrenmana çıkmayarak salonda çalıştı. Covid-19’u atlatan Siopis'in ardından, karantinası sona eren Nwakaeme de bugün Galatasaray maçı hazırlıklarına katıldı.

Yarını izinli geçirecek olan bordo mavililer, cumartesi günü yapılacak son antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NwakaemeTrabzonspor
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