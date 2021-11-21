Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,737.33
ALTIN
670.23
DOLAR
11.29
STERLİN
15.18
EURO
12.75
4 öğretim üyesi alınacak
4 öğretim üyesi alınacak
TİGEM’den süt satış ihalesi
TİGEM’den süt satış ihalesi
Amasya İl Özel İdaresi’nden kiralık iş yerleri
Amasya İl Özel İdaresi’nden...
Kütahya'da TOKİ konutu satışı
Kütahya'da TOKİ konutu satışı
Sözleşmeli personel alım ilanı
Sözleşmeli personel alım ilanı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trabzonspor’da hedef 3 puan

Süper Lig’de namağlup zirvede yer alan Trabzonspor, 13’üncü hafta mücadelesinde sahasında konuk edeceği Gaziantep FK’yı da mağlup ederek hem galibiyet serisini sürdürmeyi, hem de rakipleriyle puan farkını artırmayı hedefliyor.

21 Kasım 2021 Pazar 11:54
6 Okunma
Trabzonspor’da hedef 3 puan

Süper Lig’de çıktığı son 24 maçı da kaybetmeyen, bu sezon ise 12 maç sonunda 9 galibiyet ve 3 beraberlikle 30 puanla zirvede yer alan Trabzonspor, 13’üncü hafta mücadelesinde yarın sahasında Gaziantep FK’yı konuk edecek. Bordo-mavililer, bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçında yalnızca 1 puan alabilen rakibi karşısından 3 puanla ayrılarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi, hem de rakipleriyle puan farkını artırmayı hedefliyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada, hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

KADRODA 4 DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor’da kart cezalısı Uğurcan’ın yanı sıra, sakatlıkları bulunan Gervinho, Bakasetas, Koita, Hamsik ve Hüseyin bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, ligde son oynanan Beşiktaş karşılaşmasındaki 11’inden farklı olarak Gaziantep FK karşısında cezalı Uğucan’ın yerine kalede Erce’ye, savunmada Hüseyin’in yerine cezasını tamamlayan ve takıma dönen Edgar’a, orta sahada sakatlığı bulunan Hamsik’in yerine Siopis’e, hücum hattında sakatlığı bulunan Bakasetas’ın Cornelius’a forma vermesi bekleniyor.

KAPTAN NWAKAEME

Trabzonspor’da kart cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek takım kaptanı Uğurcan Çakır’ın yokluğunda yarınki maçta kaptanlık pazubandını Anhony Nwakaeme takacak. Nwakaeme, bu maçla birlikte bu sezon ilk kez sahaya takım kaptanı olarak çıkacak.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin Gaziantep FK karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

“Erce- Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Siopis, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius

SAKAT: Gervinho, Koita, Hüseyin, Bakasetas, Hamsik

CEZALI: Uğurcan

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSüper LigFutbolGaziantep FK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'ın kaybetmeyle ilgili bahaneleri tükendi  
Beşiktaş'ın kaybetmeyle ilgili bahaneleri tükendi  
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu olarak tarihe geçti
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu olarak tarihe geçti
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: 2-0
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: 2-0
Tekvandoda Kübra Dağlı-Emirhan Muran çifti, Avrupa şampiyonu oldu
Tekvandoda Kübra Dağlı-Emirhan Muran çifti, Avrupa şampiyonu oldu
Kayakla Atlama Milli Takımı Dünya Kupası'nda yarışacak 
Kayakla Atlama Milli Takımı Dünya Kupası'nda yarışacak 
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Hamza Hamzaoğlu: Önümüzdeki 7 maça odaklandık
Hamza Hamzaoğlu: Önümüzdeki 7 maça odaklandık
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma