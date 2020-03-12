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Trabzonspor’da Başakşehir maçı biletleri satışa sunuldu

Trabzonspor’un Süper Lig’in 26’ncı haftasında sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının biletleri satışa sunuldu.

12 Mart 2020 Perşembe 17:35
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Trabzonspor’da Başakşehir maçı biletleri satışa sunuldu

TRABZON - 15 Mart Pazar günü saat 16.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

"Batı Alt VIP Tribün 600 TL, Batı Alt VIP Tribün 450 TL, Batı Alt VIP Tribün 300 TL, Batı Alt VIP Tribün 200 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün 125 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 100 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 90 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 75 TL, Güney Kale Arkası-Kuzey Kale Arkası 60 TL."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporBaşakşehir MaçıBiletler
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