Trabzonspor’da Başakşehir maçı biletleri satışa sunuldu

TRABZON - 15 Mart Pazar günü saat 16.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
"Batı Alt VIP Tribün 600 TL, Batı Alt VIP Tribün 450 TL, Batı Alt VIP Tribün 300 TL, Batı Alt VIP Tribün 200 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün 125 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 100 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 90 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 75 TL, Güney Kale Arkası-Kuzey Kale Arkası 60 TL."
DHA