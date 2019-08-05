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Trabzonspor’a yeni sponsor
Trabzonspor’a yeni sponsor
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Trabzonspor’a yeni sponsor

Trabzonspor, forma göğüs sponsorluğu için VESTEL ile sözleşme imzaladı. Hotel Raffles İstanbul'da gerçekleştirilen imza törenine Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve VESTEL CEO'su Turan Erdoğan katıldı.

Trabzonspor’a yeni sponsor

Trabzonspor, forma göğüs sponsorluğu için VESTEL ile sözleşme imzaladı. Hotel Raffles İstanbul'da gerçekleştirilen imza törenine Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve VESTEL CEO'su Turan Erdoğan katıldı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:28
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Trabzonspor’a yeni sponsor

AĞAOĞLU: ANLAŞMA İKİ TARAFA DA ŞANS GETİRECEKTİR

Geçtiğimiz hafta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) forma göğüs sponsorluğu için VESTEL ile görüşmelere başlandığını bildiren Trabzonspor bugün düzenlenen imza töreniyle bu anlaşmayı resmiyete döktü. Yapılan anlaşma sonucunda VESTEL firması, 3 yıl boyunca Trabzonspor formasının göğüs sponsorluğunu üstlenecek. Düzenlenen imza töreninde konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni sponsorluktan dolayı mutlu olduklarını belirtirken, “Bir kulüp için, bir camia için forması, formasının renkleri kadar, formasının göğsünde taşıdığı isim de çok önemlidir. Bizim kulüp tarihimizde ‘Vestel’ isminin güzel bir hatırası var. 1990’lı yılların ikinci yarısında, takımımızın başarılı bir grafik sergilediği, iddiasını sürdürüp hep yarışın içinde kaldığı, Avrupa kupalarına katıldığı ve Türkiye’de de kupa kaldırdığı bir dönemde, göğsümüzde Vestel markası vardı. Şimdi yine ve daha da yükselerek sadece ulusal değil uluslararası arenada da başarılar kazanacağımız bir dönemin perdesini aralıyoruz. İnanıyorum ki bu iş birliği, her iki tarafa da şans getirecektir. Ben şahsen, kökleri 20-21 yıl öncesine uzanan bu birlikteliği geleceğe taşımaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi. 

ERDOĞAN: HAYIRLI OLSUN 

VESTEL CEO’su Turhan Erdoğan, bordo mavili takımla yapılan anlaşma için, “Vestel kendi sektöründe aralıksız 21 yıldır ihracat lideri bir marka. Türkiye’nin teknolojide dünyaya açılan yüzü. Trabzonspor da yıllarca Avrupa’da bayrağımızı en iyi şekilde temsil etti. Etmeye de devam ediyor. Ülkemizin küresel ölçekte daha yüksek sesle konuşmasını istiyorsak, sadece daha çok üretmek yeterli değil. Sosyal yaşama da dahil olmak, spora katkıda bulunmak şart. Tüm dünyada spor, bizim gibi büyük markalarla birlikte güçleniyor. Trabzonspor’un her kulvarda başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Sponsorluk anlaşmamızın Türk sporuna, Trabzonspor’a ve Vestel’e hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporForma Göğüs SponsorluğuVestel
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