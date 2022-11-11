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Trabzonspor yönetimi Anıtkabir’i ziyaret etti

11 Kasım 2022 Cuma 15:30
Trabzonspor yönetimi Anıtkabir’i ziyaret etti

ANKARA - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki heyet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84’üncü yıl dönümü kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyarette Başkan Ahmet Ağaoğlu’na; Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Başkan Yardımcıları Müminhan Bilgin ve Zeyyat Kafkas, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Haydar Gedikli, Şemsetdin Hancı, Lokman Sadıklar ve Ahmet Beşir’den oluşan Trabzonspor Kulübü heyeti eşlik etti. Ağaoğlu başkanlığındaki bordo-mavili heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. 

Başkan Ağaoğlu Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Ulu Önder Atatürk, Türk futboluna ve ülke sporuna gönül vermiş yönetici arkadaşlarımızla birlikte, Trabzonspor Kulübü olarak manevi huzurunda olmaktan büyük bir onur ve şeref duymaktayız. Sizin ilkelerinizden aldığımız ilham ve güçle Trabzonspor Kulübü olarak; zeki, çevik ve ahlaklı, şanlı bayrağımızı yurtiçi ve yurt dışında gururla taşıyacak sporcular yetiştirmeyi en önemli ve öncelikli görevimiz olarak kabul etmekteyiz ve bu amaç uğrunda yorulmak bilmeden çalışmaktayız. Şüphesiz ki, Trabzonspor Ailesi olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne ve yüce Türk milletine, sizin ilkeleriniz ve vasiyetiniz doğrultusunda, son nefesimize kadar çalışmaya devam edeceğiz. Ne Mutlu Türküm Diyene.”

Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamasının ardından Trabzonspor heyeti Anıtkabir’den ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor YönetimiAnıtkabirZiyaret
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