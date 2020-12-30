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'Trabzonspor yeni yılda hedeflerine emin adımlarla ilerleyecektir'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni yıl mesajında, "Şanlı Trabzonsporumuz, yeni yılda hedeflerine emin adımlarla ilerleyecektir" dedi.

30 Aralık 2020 Çarşamba 16:06
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'Trabzonspor yeni yılda hedeflerine emin adımlarla ilerleyecektir'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2021’in tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini dilerken, yeni yılın, Bordo Mavi’ye gönül vermiş taraftarlara özlemlerini gidermek için bir başlangıç olmasını temenni etti. Başkan Ağaoğlu, bir yılı daha bitirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız yıl içerisinde, dünya tarihinin belki de en sıkıntılı dönemini yaşadık. Bütün insanlığı teslim alan Covid-19 virüsü, hepimizi birbirimizden uzaklaştırdı. Nice canları, nice cananları kaybettik. Maalesef yeni yıla da aynı şekilde giriyoruz. Yine birbirimizden uzakta; aramıza mesafeler koyarak... Ailemizle, dostlarımızla doya doya kucaklaşmayı çok ama çok özledik. Kucaklaşmak denilince gözlerimin önüne stadyumumuzdaki bir maçta, takımımızın attığı golden sonra birbirine sıkı sıkıya sarılan iki küçük taraftarımızın görüntüsü geliyor. Maalesef geçtiğimiz Mart ayından bu yana o güzel anlardan da uzaktayız. İnşallah en kısa zamanda şu kötü günleri sağlıklı şekilde atlatarak yeniden yan yana geliriz. Yuvamızda, deplasmanda takımımızı omuz omuza destekleriz. Seyircili maçlara geri döndüğümüzde benim de dileğim, hem iç sahada hem de deplasmandaki birer müsabakada taraftarlarımızla beraber maç izlemektir. Sizlerden uzak kalsak da gücünüzü hep yanımızda hissettik. Elbette ki bu salgın, ekonomik anlamda bütün sektörleri etkiledi. Bundan en büyük darbeyi kulüplerimiz aldı. Seyirci hasılatının olmadığı, ürün satışlarının yarı yarıya azaldığı, reklam gelirlerinin büyük oranda düştüğü koca bir 8 ayı arkamızda bıraktık. Ama bu süreci de en az hasarla atlatmayı başardık.”

"EN BÜYÜK KAYIP ÖZKAN SÜMER"

Geçen yılda en büyük kaybın Özkan Sümer olduğuna vurgu yapan Ahmet Ağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Beraber çalışmaktan büyük onur duyduğum Özkan Sümer’in yokluğuna nasıl alışacağız bilemiyorum. O bir futbolcuydu, o bir teknik direktördü, o bir başkandı. O, ülkemize altyapı felsefesini oturtan bir bilgeydi. O bir filozoftu. Trabzonspor’un aklıydı. Böyle değerli bir insanın aramızdan ayrılışı camiamız büyük kayıp oldu. Sayın Sümer’in felsefesini yaşatmak hepimizin görevi. Bu anlamda yönetim kurulumuzun kararıyla adını verdiğimiz Özkan Sümer Futbol Akademisi’nde, futbol ailesine kazandıracağımız her çocuk O’nun mirasının bir parçası olacaktır. Bu vesileyle Sayın Özkan Sümer’e bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.”

"TRABZONSPOR YENİ YILDA HEDEFLERİNE EMİN ADIMLARLA İLERLEYECEKTİR"

"Şanlı Trabzonsporumuz, yeni yılda hedeflerine emin adımlarla ilerleyecektir" diyen Ağaoğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Trabzonsporumuz kendi gerçeklerinden ödün vermeden hem ekonomik hem de sportif anlamda başarıya ulaşacaktır. Camiamız da her daim kulübünün yanında durarak, gücümüze güç katacaktır. Şahsım ve yönetim kurulum adına, şanlı formamızı terleten bütün oyuncularımıza, teknik ekiplerimize, kulübümüzün profesyonel çalışanlarına, iş ortaklarımız ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni yıl, Trabzonspor camiasına, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirsin. Sevgi ve saygılarımla."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporAhmet AğaoğluBaşkan
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