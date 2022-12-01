Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.063,30
ALTIN
1.067,01
DOLAR
18,64
STERLİN
22,69
EURO
19,47
Van'da kamu konutu satış ihalesi
Van'da kamu konutu satış...
Rekabet Kurumu'ndan araç satış ihalesi
Rekabet Kurumu'ndan araç satış...
TÜBİTAK 311 araştırmacı alacak
TÜBİTAK 311 araştırmacı alacak
Adalet Bakanlığı 406 personel alacak
Adalet Bakanlığı 406 personel...
Orman Genel Müdürlüğü 224 daimi işçi alacak
Orman Genel Müdürlüğü 224...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trabzonspor'un Antalya kampı sürüyor

01 Aralık 2022 Perşembe 14:50
Trabzonspor'un Antalya kampı sürüyor

ANTALYA - Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren Trabzonspor, sabah idmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sabah saatlerindeki kampta idmanını yapan bordo mavililer, dinamik ısınmanın ardından pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana milli takımlarda yer alan Maxi Gomez ve Stryger Larsen, uzun süreli sakatlıkları bulunan Serkan Asan ile Dorukhan Toköz'ün yanı sıra burnundan ameliyat edilen Marc Bartra, sağ kasık bölgesinde kas spazmı yaşayan Yusuf Yazıcı, sağ alt arka adalesinde ağrı bulunan Jorge Djaniny ve izinli Montassir Lahtimi, sol uyruk ön kas spazmı yaşayan kaleci Hakan Aydın ve sol dizinde ödem bulunan kaleci Muhammet Taha katılmadı.

Trabzonspor kamp süresinde 2 hazırlık maçı yapacak. 3 Aralık'ta Regnum Futbol Center'da Hull City ile 7 Aralık'ta Antalya Corendon Airlines Park sahasında Crisytal Palace F.C. ile hazırlık maçı yapacak Karadeniz ekibi Antalya'daki hazırlıklarını sürdürecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Antalya KampıTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sacha Boey: Galatasaray'da şampiyon olmak benim için önemli
Sacha Boey: Galatasaray'da şampiyon olmak benim için önemli
Marek Hamsik: 2 favorim var; Brezilya ve Arjantin
Marek Hamsik: 2 favorim var; Brezilya ve Arjantin
İzmir kulüpleri omuz omuza
İzmir kulüpleri omuz omuza
Maxim: Süper Lig zor bir lig
Maxim: Süper Lig zor bir lig
Olaylı derbide gözler PFDK'da
Olaylı derbide gözler PFDK'da
Pınar Karşıyaka'da Flatten resmen gitti
Pınar Karşıyaka'da Flatten resmen gitti
Ezeli rekabet değil ebedi dostluk
Ezeli rekabet değil ebedi dostluk
Trabzonspor’un Antalya kafilesinde 3 genç isim
Trabzonspor’un Antalya kafilesinde 3 genç isim
Trabzonsporlu Bartra, İspanya'da ameliyat oldu
Trabzonsporlu Bartra, İspanya'da ameliyat oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول