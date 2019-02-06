Trabzonspor - Ümraniyespor: 0-0

4'üncü dakikada Leandrinho'nun ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği top az farkla yandan auta gitti.



10'uncu dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Yusuf Yazıcı'nın ortasında doğrudan kaleye yönelen top üst ağlarda kaldı.



36'ncı dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Serkan, topu rakibinden kurtardıktan sonra penaltı noktası üzerindeki Madinda'ya çıkardı, onun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü ve devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



39'uncu dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Ibanez'ın altıpas üzerine ortasına iyi yükselen Abdulkadir Parmak kafayla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.



41'nci dakikada kaleci Arda'nın önde olduğunu gören Diabang'ın orta alana yakın bir noktadan kaleye gönderdiği aşırtma şutunda top üstten auta gitti.



44'üncü dakikada Yusuf'un sol kanattan ortasına ön direkte iyi hareketlenen Abdulkadir Parmak'ın gelişine kaleye gönderdiği top üstten dışarıya çıktı.



52'nci dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Burak Öğür'ü geçen top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.



56'ncı dakikada Ekuban'ın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği şut yandan auta gitti.



63'üncü dakikada Rodallega'nın pasıyla ceza sahası çizgisinin üzerinde topla buluşan Ekuban'ın bekletmeden kaleye gönderdiği şutta kaleci Burak tehlikeyi uzaklaştırdı.



86'ncı dakikada Yasir'in soldan altıpas üzerine arka direkte iyi yükselen Atabey kafayla vuruşunu yaptı, Arda son anda köşeye giden topu tek eliyle yumruklayarak uzaklaştırdı.



90+1'inci dakikada sol kanattan Muhammed'in ortasında ön direkte iyi hareketlenen Atabey'in kafayla vuruşunda Arda topa son anda dokundu, yan direğe de çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.



Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.



BATUHAN DEVAM EDEMEDİ



Trabzonspor'da karşılaşmanın 17'nci dakikasında orta sahada rakibiyle girdiği ikili mücadelede karın boşluğuna darbe alan Batuhan Arslan, bir süre kendisini denedikten sonra oyuna devam edemedi. 27'nci dakikada oyundan çıkan Batuhan'ın yerine Abdulkadir Parmak oyuna dahil oldu.