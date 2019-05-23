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Trabzonspor, üçüncülük umuduyla Çaykur Rizespor karşısına çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'de üçüncülük şansını son haftaya taşıyan Trabzonspor, yarın Çaykur Rizespor deplasmanından üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

Trabzonspor, üçüncülük umuduyla Çaykur Rizespor karşısına çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'de üçüncülük şansını son haftaya taşıyan Trabzonspor, yarın Çaykur Rizespor deplasmanından üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

23 Mayıs 2019 Perşembe 12:27
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Trabzonspor, üçüncülük umuduyla Çaykur Rizespor karşısına çıkıyor

TRABZON - Ligde son 11 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen ve 4'üncülüğü garantileyen bordo-mavililer, yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Trabzonspor'un bu maçı kazanması ve Beşiktaş'ın da puan kaybetmesi durumunda bordo-mavililer sezonu üçüncü sırada tamamlayacak. Ligde üçüncülük koltuğunu yakından ilgilendiren karşılaşma Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak  ve karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

KAZANAN 11 KORUNACAK

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Ogenyi Onazi'nin yanı sıra kart cezalısı Vahid Amiri forma giyemeyecek. Teknik direktör Ünal Karaman'ın ligde son oynanan ve 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçının 11'inde değişikliğe gitmeden Çaykur Rizespor deplasmanında da aynı 11 ile sahaya çıkması bekleniyor.

ÇAYKUR RİZESPOR İLE 36'NCI RANDEVU

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Rize'de oynayacakları maçla birlikte ligde 36'ncı kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında bugüne kadar oynanan 35 lig karşılaşmasında Trabzonspor'un 22, Çaykur Rizespor'un 5 galibiyeti bulunurken,  8 karşılaşma ise taraflar eşitliği bozamadı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda rakip filelere 71 gol gönderirken kalesinde ise 26 gol gördü. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 4-1 kazanmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporÇaykur Rizespor
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