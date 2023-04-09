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Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu: Çözüm yine oyuncuların elinde

Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu, Kasımpaşa karşısında alınan yenilgi nedeniyle üzgün olduklarını söyleyerek, "Çözüm yine oyuncuların elinde. Mutlaka daha fazla çalışarak bu durumu değiştirmek zorundayız" dedi.

09 Nisan 2023 Pazar 00:33
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Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu: Çözüm yine oyuncuların elinde

Süper Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 kaybetti. 

Çözüm yine oyuncuyarın elinde

Kasımpaşa'nın gollerini Mounir ve Eysseric kaydederken, Trabzonspor teknik sorumlusu İhsan Derelioğlu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada; "Üzgünüz. Üstü üste alınan iki tane mağlubiyetin ardından bu maç bizim için fırsattı, bunu değerlendiremedik.  Maçı çevirme anlarını beceremiş olsak da rakibi daha fazla zorlayan bir ekip olmalıyız .Oyuncuların üzerinde kazanamamanın verdiği bir baskı var. Kırılganlık en büyük tehlike. Sezon içerisinde ne olursa olsun futbolun içinde kalmalı. Çözüm yine oyuncuların elinde. Mutlaka daha fazla çalışarak bu durumu değiştirmek zorundayız. Trabzonspor camia ve kadro olarak bu durumu aşacaktır. Sonsuza kadar böyle gitmeyecek. Sürecin getirdiği zorluklar var. Bu süreçte Trabzonspor'un hedeflerinden uzaklaşmasında her kırılma başka bir yenilgiye yol açtı" şeklinde konuştu. 

Çıkması büyük bir şanssızlık

Karşılaşmaya ikinci yarı dahil olan Edin Visca 66. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. 

İhsan Derelioğlu Edin Visca'nın sakatılığı hakkında ise şunları söyledi, "Visca'nın yorgunluk problemi vardı ve belirli bir sürede kullanmamız gerekiyordu. İlk yarıda merkezde istediğimiz baskıyı yaratamayınca Edin'i oyuna almak istedik. Girer girmez bir sorun yaşadı. Şu anda çok net bir bilgi veremeyiz ama adele problemi olduğu için hafif bir sakatlık gibi gözükmüyor. Taktiksel olarak da çok önemli bir oyuncu. Kanat oyuncusu eksikliği belirgin. Çıkması büyük bir şanssızlık. Bir oyuncunun çıkmasına Trabzonspor olarak sığınmamamız gerekiyor" dedi. 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 09.04.2023 01:29
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSKİhsanDerelioğluSüperTotoSüperLig
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