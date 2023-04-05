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Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, MKE Ankaragücü maçının ardından istifa etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

05 Nisan 2023 Çarşamba 00:52
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Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, MKE Ankaragücü maçının ardından istifa etti
Ankara

Orhan Ak, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenildikleri maçtan sonra basın toplantısı düzenledi.

MKE Ankaragücü, kupada 23 yıl sonra yarı finale çıktı.

Ak, şöyle konuştu:

"Maçtan sonra oyuncularla vedalaştım. Kalırken de açıkçası çok gönlüm sinerek kalmadım burada. 3 hafta oldu. Abdullah hoca istifa ettiği zaman başkana da 'Hocamızla beraber geldik beraber gideriz.' dedim. Aile olduğumuz için rica ettiler, daha uzun süreli teklifte de bulundular. Ben de haftalık bakılması gerektiğini söyledim. Bana çok inandılar, ben de oyunculara yardımcı olmak istedim, görevden kaçmak istemedim. Zor olacağını biliyordum. Trabzonspor bize çok şey kazandırdı maddi ve manevi. Gelinen noktada takımda mental sorunu çözemedik. Kalmamın doğru olduğunu düşünmediğim için oyuncularla vedalaştım."

Maç için de yorum yapan Orhan Ak, "Avrupa kupalarına katılmamız için sezonun finaline çıktık. Özellikle ilk 45 dakika bizim istediğimiz gibi gitti. İlk yarı takım savunmasını çok iyi bir yaptık. İkinci yarı yine sezonun klasik özeti oldu diyebilirim. Yediğimiz gol düzenimizi tamamen bpzdu. Bireysel hatalardan diğer goller geldi. Seyirci devreye girince de Ankaragücü çok haklı bir galibiyet aldı." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 05.04.2023 01:01
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