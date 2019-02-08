Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
yer yer yağışlı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102225
ALTIN
221.387
DOLAR
5.2392
STERLİN
6.7857
EURO
5.9423
Trabzonspor taktik çalıştı
Trabzonspor taktik çalıştı
Teknosa’nın Everest’i ‘En İyi Deneyim Mucidi’ seçildi
Teknosa’nın Everest’i ‘En İyi Deneyim...
Sigara ömürden 10 yıl çalıyor
Sigara ömürden 10 yıl çalıyor
Grekoromen Güreş Milli Takımı Zagrep'te
Grekoromen Güreş Milli Takımı Zagrep'te
Çaykur Rizespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor 
Çaykur Rizespor, galibiyet serisini sürdürmek...

Trabzonspor taktik çalıştı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor taktik çalıştı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

08 Şubat 2019 Cuma 16:21
0 Okunma
Trabzonspor taktik çalıştı

TRABZON - Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından taktiksel çalışmalar yapıldı. Çalışmalarda sakatlıkları bulunan Onazi, Pereira ve Uğurcan yer almazken, Pereira, antrenmanın bir bölümünü saha kenarından takip ederek takım arkadaşlarına moral verdi.

SOSA VE NOVAK TAKIMLA ÇALIŞTI

Bu arada Trabzonspor'da MKE Ankaragücü maçında sakatlanan sol bek oyuncusu Filip Novak ile, sakatlığının ardından bir süredir takımdan ayrı olarak çalışan kaptan Jose Sosa da bugün takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp Galatasaray maçı için saat 13.15'te İstanbul'a hareket edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporTaktik çalıştı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Grekoromen Güreş Milli Takımı Zagrep'te
Grekoromen Güreş Milli Takımı Zagrep'te
Çaykur Rizespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor 
Çaykur Rizespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor 
Sosa, Galatasaray maçında 'dalya' demeye hazırlanıyor
Sosa, Galatasaray maçında 'dalya' demeye hazırlanıyor
Anadolu Efes - Herbalife Gran Canaria: 93-74
Anadolu Efes - Herbalife Gran Canaria: 93-74
Akhisarspor - Kasımpaşa: 3-1
Akhisarspor - Kasımpaşa: 3-1
Galatasaray, Hatayspor'u 2 farkla geçti
Galatasaray, Hatayspor'u 2 farkla geçti
Badmintonda Özge Bayrak'tan madalya
Badmintonda Özge Bayrak'tan madalya
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor iflasın eşiğinden döndü
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor iflasın eşiğinden döndü
Trabzonspor - Ümraniyespor: 0-0
Trabzonspor - Ümraniyespor: 0-0

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ