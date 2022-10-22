Trabzonspor - Sivasspor: 1-0

6’ncı dakikada Sivasspor’da Uğur Çiftçi rakip yarı sahada ceza sahası uzağından sol ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı

8’inci dakikada sağ kanatta ceza sahası içindeki Trezeguet’in geriye asistinde ceza sahası dışındaki Bakasetas’ın vuruşunda top savunmaya çaparak sekti. Ceza sahası yayı üzerinde topu önünde bulan Marek Hamsik’in şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

16’ncı dakikada Sivasspor atağında rakip ceza sahası dışındaki N’Jie’nin uzaktan çektiği şutta top üst diğere çarparak geri döndü.

20’nci dakikada Sivasspor’da Saba ceza sahası içindeki N’jie’ye pas verdi. Topu alan N’jie’nin kaleye doğru vuruşunda Uğurcan ayaklarını açarak açıyı kapattı. Top kaleci Uğurcan’a çarparak geri döndü.

30’uncu dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında ceza sahası içindeki Yatabare’nin kalenin uzak köşesine doğru vuruşunda kaleci Uğurcan uzanarak topu dışarı çıkardı.

49’uncu dakikada Trabzonspor’da Gbamin’in pas verdiği Maxi Gomez’in şutunda top kaleciden geri döndü.

51’inci dakikada Sivasspor’da sol kanatta topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Uğurcan çıkardı.

87’nci dakikada Trabzonspor’un kazandığı serbest vuruşta Enis Bardhi’nin vuruşunda topu kaleci Ali Şaşal üstten dışarı çeldi.

Karşılaşma, Trabzonspor’un 1-0 galibiyetiyle sona erdi.

TRABZONSPOR SERİYİ BOZMADI

Trabzonspor, sahasında sürdürdüğü 29 maçlık yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı. Rakibiyle Süper Lig’deki 33’üncü maçına çıkan bordo-mavililer, galibiyet sayısını 16’ya çıkardı. Rakibine karşı evindeki üstünlüğünü de sürdüren bordo-mavililer, sahasında Sivasspor’a karşı oynadığı 17 maçın 11’ini kazandı.

HAMSIK İLK GOLÜNÜ ATTI

Trabzonspor’un tek golünü kaydeden Marek Hamsik bu sezonki ilk golünü atarken, Süper Lig’de ceza sahası dışından ilk golünü de Sivasspor maçında kaydetmiş oldu.

TRABZONSPOR’UN EKSİKLERİ

Trabzonspor’un 1-0 galip geldiği Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında tedavileri süren Dorukhan Toköz, Edin Visca, Serkan Asan, Emrehan Gedikli, Bruno Peres ve Djaniny Semedo kadroda yer almadı. Beşiktaş maçında kırmızı kart gören ve 2 maç cezalı olan Yusuf Yazıcı da kadroda yer almayan oyuncular arasında yer aldı.

ABDÜLKADİR YEDEK KULÜBESİNDE

Beşiktaş maçında parmağı kırılan ve tedavi sonrası idmanlara çıkan Abdülkadir Ömür yedekte başladı. Ömür, karşılaşmanın ikinci yarısında Umut Bozok’un yerine oyuna girdi.

EREN CEZALI

Demir Grup Sivasspor maçında kart sınırında bulunan oyunculardan Eren Elmalı, sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Elmalı, ligin 13’üncü haftasında oynanacak Arabam.com Konyaspor maçında forma giyemeyecek.