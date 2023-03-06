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Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezonu arıyor

Spor Toto Süper Lig'de HangiKredi Ümraniyespor'a sahasında 2-1 yenilen Trabzonspor, şampiyon olarak bitirdiği geçen sezonu arıyor.

06 Mart 2023 Pazartesi 11:37
Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezonu arıyor
Trabzon

Geçen sezon ligde 23 maç sonunda 54 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon aynı dönemde 16 puan daha az toplayarak 38 puanda kaldı.

Karadeniz ekibi, 37 sezonluk şampiyonluk hasretine son verdiği geçen sezonun 23 haftalık döneminde 16 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 54 puanla puan cetvelinde 1. sırada yer alırken, bu sezon 23 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet ve 38 puanla 6. sırada kendine yer bulabildi.

Kalesi düştü

Trabzonspor, 23 maçlık dönemde bu sezon daha az gol attı, daha fazla gol kalesinde gördü.

Bordo-mavililer, geçen sezon 41 gol atıp 17 gol yerken bu sezon 35 gol atıp 31 gole engel olamadı. Böylelikle 6 gol az atan Karadeniz ekibi, 14 gol de fazla yedi.

Şampiyonluk yarışında geride kaldı

Trabzonspor, geçen sezon ligi domine ederek şampiyonluğa ulaşırken bu sezon ise yarıştan erken koptu.

Ligde 57 puanlı Galatasaray'ın 19 puan gerisine düşen bordo-mavililer, 38 puanla 6. sırada yer alırken geçen sezonki başarısının çok uzağında kaldı.

Lig yarışından erken kopan, Avrupa Kupaları'nda da mücadele ettiği 3 kulvardan elenen bordo-mavililerde tek hedef Ziraat Türkiye Kupası kaldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSpor Toto Süper Lig
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