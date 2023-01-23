Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.538,26
ALTIN
1.162,19
DOLAR
18,81
STERLİN
23,23
EURO
20,43
KOSGEB 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
KOSGEB 12 Sözleşmeli Bilişim...
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden yeterlilik sınavı ilanı
Devlet Su İşleri Genel...
Hakkari Üniversitesi Sözleşmeli Model alacak
Hakkari Üniversitesi Sözleşmeli Model...
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trabzonspor sahasında lider

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor'u 4-0 yenen Trabzonspor, kendi evinde en fazla puan toplayan takım olurken bu sezon resmi maçların tamamında rakiplerine geçit vermedi.

23 Ocak 2023 Pazartesi 14:43
Trabzonspor sahasında lider

TRABZON - Bordo-mavililer, bu sezon Spor Toto Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam 15 iç saha maçında 11 galibiyet, 4 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.

Karadeniz ekibi, ligde 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik alırken Avrupa'da 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçı galibiyetle tamamladı.

Ligdeki maçlar

Trabzonspor iç sahada topladığı 24 puanla şu ana dek en fazla puan toplayan takım oldu. Bordo-mavilileri 9 maçta 22 puan ile Galatasaray, 10 maçta 22 puan ile Fenerbahçe takip etti.

Karadeniz ekibi, iç sahada Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi, ardından Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 yenen bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalırken, Demir Grup Sivaspor'u ise 1-0 mağlup etti.

Daha sonra Arabam.com Konyaspor karşısında sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan Karadeniz ekibi, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından Fenerbahçe'yi 2-0, Bitexen Giresunspor'u 3-0, Medipol Başakşehir'i 1-0, İstanbulspor'u 4-0 yendi.

Ligde 35 puan ile 5. sırada bulunan bordo-mavililer, iç sahada 10 maçta 24 puan toplayarak en başarılı takım konumunda bulunuyor.

Sadece 5 gol yedi

Trabzonspor, 15 iç saha maçının 12'sinde gol yemedi. Bordo-mavililer, iç sahadaki resmi maçlarda kalesinde sadece 5 gol gördü.

Trabzonspor, 15 resmi karşılaşmada 27 kez de rakip fileleri havalandırdı.

Avrupa kupası maçları

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off elemesinde sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile golsüz berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, Fransa'nın Monaco takımını 4-0, Macaristan'ın Ferencvaros takımını ise 1-0 yenmeyi başardı.

Avrupa'da 4 maçta sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, 7 gol atarken 1 gol yedi.

Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yılport Samsunspor'u 3-0 yendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Sahasında Lider
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek
Eda Nur Tulum'dan 400 metrede iki günde 2 rekor
Eda Nur Tulum'dan 400 metrede iki günde 2 rekor
Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle döndü
Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle döndü
Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na hazırlanıyor
Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na hazırlanıyor
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Ümraniyespor deplasmanında
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Ümraniyespor deplasmanında
Alperen Şengün'ün "double-double"ı, Houston Rockets'a galibiyet için yetmedi
Alperen Şengün'ün "double-double"ı, Houston Rockets'a galibiyet için yetmedi
Basketbolda Türkiye Kupası kura çekimi 23 Ocak Pazartesi günü yapılacak
Basketbolda Türkiye Kupası kura çekimi 23 Ocak Pazartesi günü yapılacak
Göztepe-Altay maçındaki tribün olaylarına ilişkin iddianame tamamlandı
Göztepe-Altay maçındaki tribün olaylarına ilişkin iddianame tamamlandı
Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı
Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi